Елин Топузаков е рожденик днес

5 Февруари, 2026 13:17 647 8

Директорът на Академия "Левски" навършва 49 години

Елин Топузаков е рожденик днес - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес един от най-обичаните футболисти на Левски и настоящ директор на академията - Елин Топузаков навършва 49 години.

Роден на 5 февруари 1977 година в Димитровград, той преминава в „Левски“ през зимната пауза на сезон 1995/96 година. От родния си клуб е привлечен като нападател, но след това е преквалифициран като полузащитник и защитник. Със синия екип записва 347 мача, в които бележи 22 гола и става един от най-резултатните бранители в цялата история на „Левски“. Рекордьор на клуба по изиграни двубои в евротурнирите със своите 65 мача.

Петкратен шампион на България (1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2005/06 и 2006/07 година) и петкратен носител на Купата на страната (1999/2000, 2001/02, 2002/03, 2004/05 и 2006/07 година). Печели Суперкупата на България през 2005 и 2007 година. Капитан на дрийм-тима на „Левски“ достигнал до ¼ финал в турнира за Купата на УЕФА през 2005/06 година и груповата фаза на Шампионската лига през 2006/07 година.

След 12 години в „Левски“, на 6 януари 2008 година Топузаков преминава в израелския „Апоел“ (Тел Авив), а през сезона 2010/11 година играе и за „Апоел“ (Рамат Ган).

Елин Топузаков записва 29 мача с националния екип на България.

Води като старши треньор представителния отбор на „ПФК Левски“ в 38 мача. От лятото на 2023 година е директор на Академия „Левски“.


  • 1 Левскар

    2 0 Отговор
    Жив и здрав и успехи на Елин.

    13:22 05.02.2026

  • 2 Кристин Ретард

    0 1 Отговор
    Пожелаваме му пълни с гейро джобове и здраве, за да плаща дълги години данъци и да пълни гейропейската хазна, за да има пари за оръжие за Украйна и златни клoзети.

    Коментиран от #8

    13:22 05.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бат Венце Сикаджията

    2 1 Отговор
    Е аз ко д направи кат е рожденник? Боли ма х@.

    Коментиран от #7

    13:39 05.02.2026

  • 5 Един от

    2 0 Отговор
    От последните левскари. Здрав бъди

    14:33 05.02.2026

  • 6 ЩОМ СИ ПРИ ТАНАС

    0 0 Отговор
    И хлебиш от там значи и ти си там да затриваш отбора наш ЛЕВСКИ. И все пак като човек ти пожелавам здраве.

    14:54 05.02.2026

  • 7 Левскар

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бат Венце Сикаджията":

    Абе като не те интересува подминаваш и толкоз.Но нали си от наскоро Ребрандирания Литекс и трябва да си покажеш селенията.

    15:32 05.02.2026

  • 8 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кристин Ретард":

    Абе как може да има такива олигрофени във тази БГ.

    15:33 05.02.2026

