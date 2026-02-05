Елин Топузаков е рожденик днес

Днес един от най-обичаните футболисти на Левски и настоящ директор на академията - Елин Топузаков навършва 49 години.

Роден на 5 февруари 1977 година в Димитровград, той преминава в „Левски“ през зимната пауза на сезон 1995/96 година. От родния си клуб е привлечен като нападател, но след това е преквалифициран като полузащитник и защитник. Със синия екип записва 347 мача, в които бележи 22 гола и става един от най-резултатните бранители в цялата история на „Левски“. Рекордьор на клуба по изиграни двубои в евротурнирите със своите 65 мача.

Петкратен шампион на България (1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2005/06 и 2006/07 година) и петкратен носител на Купата на страната (1999/2000, 2001/02, 2002/03, 2004/05 и 2006/07 година). Печели Суперкупата на България през 2005 и 2007 година. Капитан на дрийм-тима на „Левски“ достигнал до ¼ финал в турнира за Купата на УЕФА през 2005/06 година и груповата фаза на Шампионската лига през 2006/07 година.

След 12 години в „Левски“, на 6 януари 2008 година Топузаков преминава в израелския „Апоел“ (Тел Авив), а през сезона 2010/11 година играе и за „Апоел“ (Рамат Ган).

Елин Топузаков записва 29 мача с националния екип на България.

Води като старши треньор представителния отбор на „ПФК Левски“ в 38 мача. От лятото на 2023 година е директор на Академия „Левски“.