Елин Топузаков е рожденик днес

Днес един от най-обичаните футболисти на Левски и настоящ директор на академията - Елин Топузаков навършва 49 години.
Роден на 5 февруари 1977 година в Димитровград, той преминава в „Левски“ през зимната пауза на сезон 1995/96 година. От родния си клуб е привлечен като нападател, но след това е преквалифициран като полузащитник и защитник. Със синия екип записва 347 мача, в които бележи 22 гола и става един от най-резултатните бранители в цялата история на „Левски“. Рекордьор на клуба по изиграни двубои в евротурнирите със своите 65 мача.
Петкратен шампион на България (1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2005/06 и 2006/07 година) и петкратен носител на Купата на страната (1999/2000, 2001/02, 2002/03, 2004/05 и 2006/07 година). Печели Суперкупата на България през 2005 и 2007 година. Капитан на дрийм-тима на „Левски“ достигнал до ¼ финал в турнира за Купата на УЕФА през 2005/06 година и груповата фаза на Шампионската лига през 2006/07 година.
След 12 години в „Левски“, на 6 януари 2008 година Топузаков преминава в израелския „Апоел“ (Тел Авив), а през сезона 2010/11 година играе и за „Апоел“ (Рамат Ган).
Елин Топузаков записва 29 мача с националния екип на България.
Води като старши треньор представителния отбор на „ПФК Левски“ в 38 мача. От лятото на 2023 година е директор на Академия „Левски“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левскар
13:22 05.02.2026
2 Кристин Ретард
Коментиран от #8
13:22 05.02.2026
4 Бат Венце Сикаджията
Коментиран от #7
13:39 05.02.2026
5 Един от
14:33 05.02.2026
6 ЩОМ СИ ПРИ ТАНАС
14:54 05.02.2026
7 Левскар
До коментар #4 от "Бат Венце Сикаджията":Абе като не те интересува подминаваш и толкоз.Но нали си от наскоро Ребрандирания Литекс и трябва да си покажеш селенията.
15:32 05.02.2026
8 Хмм
До коментар #2 от "Кристин Ретард":Абе как може да има такива олигрофени във тази БГ.
15:33 05.02.2026