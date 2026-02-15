Новини
Сериозен удар за Бразилия преди подготовката за Световното

15 Февруари, 2026 12:41 677 0

Бруно Гимараеш аут за 10 седмици след тежка контузия

Сериозен удар за Бразилия преди подготовката за Световното - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Подготовката на Бразилия за световните квалификации бе сериозно разклатена, след като един от ключовите играчи в средата на терена Бруно Гимараеш получи тежка травма. Халфът на Нюкасъл се контузи при победата с 2:1 над Тотнъм, като напусна терена в заключителните минути, накуцвайки видимо.

Мениджърът Еди Хау още след двубоя изрази сериозни притеснения, а последвалите медицински изследвания потвърдиха опасенията, а именно разтежение на задното бедро, което ще го извади от игра за период до 10 седмици. Това е сериозен удар за Нюкасъл, който има изключително негативна статистика без бразилеца – „свраките“ не са спечелили нито един от последните си 10 мача във Висшата лига, в които той не е участвал.

Тимът така или иначе се намира в нестабилна форма с едва две победи в последните шест кръга. Отсъствието на Гимараеш е проблем и за националния отбор на Бразилия, който през март има престижни срещи срещу Франция и Хърватия. Загубата на един от лидерите в халфовата линия може да постави под въпрос ритъма и баланса на „Селесао“ в ключов етап от подготовката за Мондиал 2026.


