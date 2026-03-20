Ива Иванова на крачка от финала в Шарм ел Шейх

20 Март, 2026 19:14 400 1

Българката елиминира Виктория Мълвил от САЩ

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ива Иванова се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №5 българка победи на четвъртфиналите квалификантката Виктория Мълвил (САЩ) с 6:1, 4:6, 7:5 в мач, продължил 2 часа и 44 минути.


19-годишната Иванова доминираше в първия сет, като на два пъти спечели по три поредни гейма и го затвори с 6:1. Във втората част тя имаше аванс от 3:2, но взе само един от следващите пет гейма и отстъпи с 4:6.

В решителния трети сет българката поведе с 5:2, допусна изравняване при 5:5, но показа характер и спечели следващите два гейма, за да се наложи с крайното 7:5.


В спор за място на финала Иванова ще се изправи срещу четвъртата поставена Стефани Джудит Вишер (Нидерландия).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ехааа

    0 0 Отговор
    Аз колко финали имам на Шарм ел Шейх, с колко красиви жени...

    19:20 20.03.2026

