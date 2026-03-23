Промените в състава на България за FIFA Series 2026 продължават

Още една промяна в националния отбор на България броени дни преди старта на престижния турнир FIFA Series 2026.

Защитникът на гръцкия Кифисия и основен стълб в отбраната на „лъвовете“ – Алекс Петков, отпада от групата поради неприятна травма, съобщиха официално от Българския футболен съюз.

След обстойни медицински прегледи, проведени от лекарския екип на националите, стана ясно, че Петков страда от пубалгия – болезнено състояние, което не му позволява да вземе участие в предстоящите срещи. Контузията е получена по време на оспорвания двубой между Кифисия и АЕК Атина в гръцката Суперлига, който се игра снощи.