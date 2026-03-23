Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец посреща Фарул (Констанца) в приятелски сблъсък по време на паузата в първенството

23 Март, 2026 18:54 463 0

  • лудогорец-
  • фарул (констанца) -
  • контролна среща-
  • хювефарма арена

Мачът е в неделя - 29 март

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Българският шампион Лудогорец ще премери сили с румънския гранд Фарул (Констанца) в контролна среща, която ще се проведе тази неделя, 29 март, от 14:00 часа на стадион „Хювефарма Арена“.

Любителите на футбола ще могат да се насладят на двубоя напълно безплатно, тъй като входът за феновете ще бъде свободен. Това е отлична възможност за всички почитатели на „орлите“ да подкрепят любимците си и да видят отблизо как тимът се подготвя за предстоящите предизвикателства.

Контролата с Фарул идва в ключов момент, тъй като Лудогорец се готви за подновяването на шампионата, където първият им съперник ще бъде амбициозният състав на ЦСКА 1948. Очаква се треньорският щаб да даде шанс на нови попълнения и млади таланти да блеснат на терена, докато основните играчи ще търсят оптимална форма преди решаващите битки в първенството.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове