Лудогорец посреща Фарул (Констанца) в приятелски сблъсък по време на паузата в първенството

Българският шампион Лудогорец ще премери сили с румънския гранд Фарул (Констанца) в контролна среща, която ще се проведе тази неделя, 29 март, от 14:00 часа на стадион „Хювефарма Арена“.

Любителите на футбола ще могат да се насладят на двубоя напълно безплатно, тъй като входът за феновете ще бъде свободен. Това е отлична възможност за всички почитатели на „орлите“ да подкрепят любимците си и да видят отблизо как тимът се подготвя за предстоящите предизвикателства.

Контролата с Фарул идва в ключов момент, тъй като Лудогорец се готви за подновяването на шампионата, където първият им съперник ще бъде амбициозният състав на ЦСКА 1948. Очаква се треньорският щаб да даде шанс на нови попълнения и млади таланти да блеснат на терена, докато основните играчи ще търсят оптимална форма преди решаващите битки в първенството.