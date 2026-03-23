Новини
Спорт »
Световен футбол »
Валери Владимиров: В Милан всичко бе нов свят за мен (ВИДЕО)

23 Март, 2026 21:26 443 0

Централният защитник разказа пред канала на БФС за своята адаптация в Италия

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Централният защитник на юношеския национален отбор на България до 19 години Валери Владимиров разказа пред канала на БФС за своята адаптация в Италия и първите месеци в Милан. Бившият играч на Ботев (Пловдив) се присъедини към състава на „лъвовете“ за предстоящите квалификации в Хърватия, където България ще се изправи срещу домакините, Испания и Англия.

„Видях се с момчетата, поздравихме се. Има енергия, предстоят ни тренировки. Поддържам контакт с играчите и извън лагерите – с някои повече, с други по-малко.“

17-годишният талант разкри подробности и за развитието си на клубно ниво: „Трансферът в Милан беше голяма стъпка за мен. Първото ми впечатление беше, че почти никой не говори английски. Трябваше бързо да науча италиански. Разбира се, футболът, темпото на игра и тактиката за централни защитници… всичко това беше като нов свят за мен. Мисля, че успях да се ориентирам и адаптирам бързо.“

Запитан кое свое качество е развил най-много след трансфера си на Апенините, той бе категоричен: „Тактическата дисциплина – на 100%.“

По отношение на предстоящите мачове за България U19 централният бранител е уверен, че той и съотборниците му имат какво да покажат в Хърватия: „Имаме самочувствие и знаем, че сме силен отбор със силни футболисти. Подготвени сме за мачовете. Говорим много с г-н Рибарски, комуникацията е добра. Той изисква от нас и лидерство, което ми харесва.“

Програмата за българския тим е следната:

На 25 март от 13:00 часа (българско време) България се изправя срещу Англия на стадион „Спортски парк НК Граничар Коториба“ в Хърватия.

На 28 март от 16:30 часа (българско време) тимът ни среща Хърватия на стадион „Сити Център Кризевци“.

На 31 март от 15:45 часа (българско време) България играе срещу Испания на стадион „Спортски парк НК Граничар Коториба“ в Хърватия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове