Валери Владимиров: В Милан всичко бе нов свят за мен (ВИДЕО)

Централният защитник на юношеския национален отбор на България до 19 години Валери Владимиров разказа пред канала на БФС за своята адаптация в Италия и първите месеци в Милан. Бившият играч на Ботев (Пловдив) се присъедини към състава на „лъвовете“ за предстоящите квалификации в Хърватия, където България ще се изправи срещу домакините, Испания и Англия.

„Видях се с момчетата, поздравихме се. Има енергия, предстоят ни тренировки. Поддържам контакт с играчите и извън лагерите – с някои повече, с други по-малко.“

17-годишният талант разкри подробности и за развитието си на клубно ниво: „Трансферът в Милан беше голяма стъпка за мен. Първото ми впечатление беше, че почти никой не говори английски. Трябваше бързо да науча италиански. Разбира се, футболът, темпото на игра и тактиката за централни защитници… всичко това беше като нов свят за мен. Мисля, че успях да се ориентирам и адаптирам бързо.“

Запитан кое свое качество е развил най-много след трансфера си на Апенините, той бе категоричен: „Тактическата дисциплина – на 100%.“

По отношение на предстоящите мачове за България U19 централният бранител е уверен, че той и съотборниците му имат какво да покажат в Хърватия: „Имаме самочувствие и знаем, че сме силен отбор със силни футболисти. Подготвени сме за мачовете. Говорим много с г-н Рибарски, комуникацията е добра. Той изисква от нас и лидерство, което ми харесва.“

Програмата за българския тим е следната:

На 25 март от 13:00 часа (българско време) България се изправя срещу Англия на стадион „Спортски парк НК Граничар Коториба“ в Хърватия.

На 28 март от 16:30 часа (българско време) тимът ни среща Хърватия на стадион „Сити Център Кризевци“.

На 31 март от 15:45 часа (българско време) България играе срещу Испания на стадион „Спортски парк НК Граничар Коториба“ в Хърватия.