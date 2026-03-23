Ел Класико: Барселона и Реал Мадрид в битка за шампионската корона на 10 май

Футболната тръпка в Испания достига своя връх! На 10 май, точно в 22:00 часа българско време, стадион "Камп Ноу" ще бъде арена на поредния сблъсък между вечните съперници – Барселона и Реал Мадрид.

Този двубой от 35-ия кръг на Ла Лига може да се окаже ключов за определяне на новия шампион на Испания. В момента каталунците оглавяват класирането с 73 точки след изиграни 29 кръга, докато "белият балет" диша във врата им само на четири пункта разлика. Напрежението расте с всеки изминал мач, а феновете тръпнат в очакване на развръзката.

През настоящия сезон двата колоса вече премериха сили два пъти. В първия им сблъсък от Ла Лига, игран на "Сантяго Бернабеу" в края на октомври, Реал Мадрид надделя с 2:1. Вторият епичен дуел бе финалът за Суперкупата на Испания на 11 януари, когато Барселона триумфира с 3:2 след драматичен обрат.