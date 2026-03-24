Яник Синер с впечатляваща победа и рекорд на Мастърс турнира в Маями

Яник Синер, вторият в световната ранглиста по тенис, демонстрира безапелационна форма на корта в Маями, където се провежда престижният турнир от сериите "Мастърс 1000". Италианската звезда буквално прегази френския си съперник Корентен Муте, като го надигра с категоричното 6:1, 6:4 и си осигури място сред най-добрите 16.

Двубоят, който продължи едва 72 минути, се превърна в истинско шоу за феновете на Синер. Той не позволи на Муте да реализира нито един пробив, а статистиката бе категорична – 23 уинъра за италианеца срещу само 11 за французина.

Това бе и втори пореден успех за Синер срещу този опонент, с което увеличи преднината си в преките им сблъсъци на 2:0. Освен убедителната победа, Синер записа и ново постижение в историята на "Мастърс 1000" турнирите – той вече има 26 последователно спечелени сета на това ниво, което е абсолютен рекорд!

В следващия кръг Яник Синер ще се изправи срещу младата надежда на американския тенис Алекс Микелсен. Американецът също показа характер, след като елиминира Алехандро Табило от Чили с 2:1 сета.