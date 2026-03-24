Франсиско Серундоло шокира Даниил Медведев и продължава напред на Мастърса в Маями

В истински трилър на корта в Маями, аржентинският тенисист Франсиско Серундоло поднесе една от най-големите изненади на турнира, като елиминира световния номер 10 Даниил Медведев. След драматична битка, продължила 2 часа и 19 минути, Серундоло триумфира с резултат 6:0, 4:6, 7:5 и си осигури място на осминафиналите.

Още от първите минути аржентинецът демонстрира впечатляваща форма и не остави никакви шансове на именития си съперник. Само за 22 минути Серундоло спечели първия сет с категоричното 6:0, оставяйки Медведев без отговор на мощните си удари и прецизни сервиси.

Във втората част обаче руснакът показа защо е сред най-добрите в света. Макар Серундоло да поведе с 2:0, Медведев успя да върне интригата, като изравни резултата и след ключов пробив при 4:4 затвори сета в своя полза – 6:4.

Решителният трети сет се превърна в истинска битка на нерви и умения. Двамата си размениха по един пробив в началото, след което сервисът се оказа решаващ фактор. При 6:5 в полза на Серундоло, Медведев не издържа на напрежението и допусна фатален пробив, с който аржентинецът сложи точка на двубоя.

В следващия кръг Франсиско Серундоло ще се изправи срещу французина Юго Умбер, който по-рано елиминира Александър Шевченко от Казахстан в два сета. Междувременно, в друга среща от 1/16-финалите, Теронс Атман (Франция) надделя над Феликс Оже-Алиасим (Канада) с 6:3, 1:6, 6:3.