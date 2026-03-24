Милен Желев изигра пълни 90 минути за Оцелул срещу Униреа Слобозия

Българският бранител Милен Желев бе сред титулярите на Оцелул, но не успя да помогне на своя тим да избегне поражението при гостуването на Униреа Слобозия в плейофите за оцеляване в румънската Суперлига. Срещата завърши с резултат 2:1 в полза на домакините, а Желев остана на терена през всичките 90 минути.

От самото начало на двубоя Униреа демонстрира амбиция и откри резултата в 4-ата минута, когато Ренато Еспиноса Торес бе точен от бялата точка.

Оцелул не се предаде и в 21-ата минута Щефан Бана възстанови равенството, вдъхвайки надежда на гостите. След почивката обаче, домакините отново взеха инициативата.

В 54-ата минута Патрик Дулчеа реализира втори гол за Униреа, който се оказа решаващ за крайния изход на срещата.

С този успех Униреа Слобозия се изкачи на 13-о място във временното класиране с актив от 16 точки, докато Оцелул заема 11-а позиция с 21 пункта.