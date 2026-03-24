Арина Сабаленка продължава победния си марш в Маями – безапелационен успех срещу Кай Лин Джън

Световната номер едно в женския тенис Арина Сабаленка демонстрира за пореден път защо е на върха на ранглистата. На корта в Маями, белоруската звезда не остави никакви шансове на съперничката си от Китай Кай Лин Джън, като я надигра категорично с 6:3, 6:4 и си осигури място на четвъртфиналите на престижния турнир.

Двубоят, който продължи едва 86 минути, премина под пълната доминация на Сабаленка. Тя контролираше темпото и не позволи на Джън да намери ритъма си в нито един от сетовете. Това бе осмата победа на Арина от общо девет срещи срещу азиатската си опонентка – впечатляваща статистика, която затвърждава превъзходството ѝ.

С този успех Сабаленка удължи победната си серия на девет поредни мача, след като само преди дни триумфира и на турнира в Индиън Уелс.

В битката за място на полуфиналите Арина ще се изправи срещу американката Хейли Ан Баптист, която поднесе изненада, елиминирайки 25-ата в схемата Йелена Остапенко от Латвия с чисти 2:0 сета.