Промяна в efbet Лига: ВАР системата преминава към централен офис в София

Съществена трансформация очаква футболната efbet Лига през идния сезон, след като Българският футболен съюз (БФС) подготвя сериозна промяна в начина, по който ще функционира системата за видеоповторения (ВАР). Според информация на „Мач Телеграф“, досегашните мобилни ВАР бусове, които бяха неотменна част от всеки двубой, ще останат в миналото. Вместо тях, всички решения, свързани с видеоповторенията, ще се взимат от специално оборудван централен офис в София.

Камерите на стадионите ще предават сигнала директно до столицата, където ще бъдат разположени ВАР съдиите. По този начин се очаква не само да се оптимизира процесът, но и да се намалят разходите, тъй като отпада необходимостта от охрана и поддръжка на мобилните бусове. Този модел вече е успешно въведен в някои от водещите европейски първенства.

В Германия, например, ВАР центърът се намира във Франкфурт, в сградата на местния футболен съюз, докато във Великобритания съдиите работят от централен офис в западен Лондон. Подобна централизация позволява по-голяма ефективност и по-бързи решения по време на мачовете.