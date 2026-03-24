Промяна в efbet Лига: ВАР системата преминава към централен офис в София

Промяна в efbet Лига: ВАР системата преминава към централен офис в София

24 Март, 2026 10:33 371 2

Досегашните мобилни ВАР бусове ще останат в миналото

Промяна в efbet Лига: ВАР системата преминава към централен офис в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съществена трансформация очаква футболната efbet Лига през идния сезон, след като Българският футболен съюз (БФС) подготвя сериозна промяна в начина, по който ще функционира системата за видеоповторения (ВАР). Според информация на „Мач Телеграф“, досегашните мобилни ВАР бусове, които бяха неотменна част от всеки двубой, ще останат в миналото. Вместо тях, всички решения, свързани с видеоповторенията, ще се взимат от специално оборудван централен офис в София.

Камерите на стадионите ще предават сигнала директно до столицата, където ще бъдат разположени ВАР съдиите. По този начин се очаква не само да се оптимизира процесът, но и да се намалят разходите, тъй като отпада необходимостта от охрана и поддръжка на мобилните бусове. Този модел вече е успешно въведен в някои от водещите европейски първенства.

В Германия, например, ВАР центърът се намира във Франкфурт, в сградата на местния футболен съюз, докато във Великобритания съдиите работят от централен офис в западен Лондон. Подобна централизация позволява по-голяма ефективност и по-бързи решения по време на мачовете.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Панта

    1 0 Отговор
    Е сигурно ще е на герена!!!

    10:36 24.03.2026

  • 2 Трол

    2 0 Отговор
    Ще има и специална стаичка, където на ВАР съдиите ще се отправят предложения, на които не могат да откажат.

    10:36 24.03.2026

