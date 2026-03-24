Гьозтепе на Станимир Стоилов отказал оферта за звездата си Хуан

Ръководството на Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, е отхвърлило изключително щедро предложение за нападателя си Хуан. Почетният президент на клуба Мехмет Сепил разкри, че през януарския трансферен прозорец френският гранд Лил е отправил оферта на стойност 15 милиона евро плюс още 2 милиона под формата на бонуси за 24-годишния бразилец. Въпреки внушителната сума, сделката не се е осъществила поради ограниченото време за финализиране на преговорите.

Хуан, който се превърна в основна фигура в атаката на "жълто-червените" този сезон, вече има седем попадения и четири асистенции в 24 изиграни срещи. Представянето му не остава незабелязано от европейските клубове, но Гьозтепе предпочете да запази своя голмайстор, залагайки на стабилност и амбиции за по-високи цели.

Трансферната политика на тима от Измир през последните два прозореца впечатлява с мащабни сделки. През лятото Ромуло премина в РБ Лайпциг срещу 20 милиона евро плюс 5 милиона бонуси, а Емерсон бе продаден на Тулуза за 3,5 милиона евро. Давид Тиянич пое към Саудитска Арабия, докато през зимата Жуниор Олайтан подсили Бешикташ срещу 5 милиона евро и още 1 милион под формата на бонуси.

Тези трансфери, заедно с отказаната оферта за Хуан, са ярко доказателство за професионализма и стратегическото мислене на Станимир Стоилов и неговия екип. Под негово ръководство Гьозтепе се утвърждава като един от най-успешните клубове в Турция, а в момента заема шесто място във временното класиране с 43 точки – колкото има и петият Башакшехир, но с мач по-малко.