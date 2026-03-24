Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гьозтепе на Станимир Стоилов отказал оферта за звездата си Хуан

24 Март, 2026 10:54 706 1

  • гьозтепе-
  • станимир стоилов-
  • хуан-
  • трансфер-
  • лил-
  • турски футбол-
  • футболни новини-
  • трансферни прозорци-
  • български треньор-
  • спорт-
  • измир

Френският Лил е предложил 15 милиона евро плюс още 2 милиона под формата на бонуси

Гьозтепе на Станимир Стоилов отказал оферта за звездата си Хуан - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров

Ръководството на Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, е отхвърлило изключително щедро предложение за нападателя си Хуан. Почетният президент на клуба Мехмет Сепил разкри, че през януарския трансферен прозорец френският гранд Лил е отправил оферта на стойност 15 милиона евро плюс още 2 милиона под формата на бонуси за 24-годишния бразилец. Въпреки внушителната сума, сделката не се е осъществила поради ограниченото време за финализиране на преговорите.

Хуан, който се превърна в основна фигура в атаката на "жълто-червените" този сезон, вече има седем попадения и четири асистенции в 24 изиграни срещи. Представянето му не остава незабелязано от европейските клубове, но Гьозтепе предпочете да запази своя голмайстор, залагайки на стабилност и амбиции за по-високи цели.

Трансферната политика на тима от Измир през последните два прозореца впечатлява с мащабни сделки. През лятото Ромуло премина в РБ Лайпциг срещу 20 милиона евро плюс 5 милиона бонуси, а Емерсон бе продаден на Тулуза за 3,5 милиона евро. Давид Тиянич пое към Саудитска Арабия, докато през зимата Жуниор Олайтан подсили Бешикташ срещу 5 милиона евро и още 1 милион под формата на бонуси.

Тези трансфери, заедно с отказаната оферта за Хуан, са ярко доказателство за професионализма и стратегическото мислене на Станимир Стоилов и неговия екип. Под негово ръководство Гьозтепе се утвърждава като един от най-успешните клубове в Турция, а в момента заема шесто място във временното класиране с 43 точки – колкото има и петият Башакшехир, но с мач по-малко.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО МЪРИ. ДОКАЗВАШ

    0 0 Отговор
    СЕ ЯКО. ТО И ТУКА танас орбиталния ПРОДАДЕ ВСИЧКО ТВОЕ ЗА ДОБРИ ПАРИ И НАМАЗА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ. И СЛЕД ТОВА ПРОДАДЕ ТРИМА ЗА ПО 50 ХИЛЯДИ ЕВРА.

    12:30 24.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове