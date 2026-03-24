Александър Зверев оцеля в драматичен трилър и се класира за осминафиналите в Маями

Александър Зверев оцеля в драматичен трилър и се класира за осминафиналите в Маями

24 Март, 2026 11:14 608 0

Германският ас се справи с опитния хърватин Марин Чилич за над 2 часа и половина

Александър Зверев оцеля в драматичен трилър и се класира за осминафиналите в Маями - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Олимпийският шампион Александър Зверев демонстрира характер и стоманени нерви, след като преодоля истинско изпитание на корта и си осигури място сред най-добрите 16 на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" във Флорида. Германският ас се изправи срещу опитния хърватин Марин Чилич и след над 2 часа и половина оспорвана битка триумфира с 6:2, 5:7, 6:4.

Двубоят бе изпълнен с обрати, напрежение и впечатляващи разигравания, които държаха феновете в напрежение до последната точка. Зверев впечатли с мощния си сервис, реализирайки цели 19 аса – с шест повече от Чилич, който също не отстъпваше лесно.

Това бе деветата победа на германеца в десетте му срещи с хърватския ветеран, което затвърждава доминацията му в това съперничество.

В следващия кръг третият поставен в схемата ще се изправи срещу изненадата на турнира – французина Куентин Алис, който не е сред поставените, но вече показа, че може да поднася изненади.


