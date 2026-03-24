Елена Рибакина с безапелационен успех срещу Талия Гибсън

Елена Рибакина, която тази година триумфира на Откритото първенство на Австралия, демонстрира отново класата си на корта в Маями. Казахстанската звезда, заемаща второто място в световната ранглиста, не остави никакви шансове на младата австралийка Талия Гибсън, като я надигра категорично с 6:2, 6:2 и си осигури място сред най-добрите осем на престижния турнир.

Срещата, която продължи едва 66 минути, бе първа между двете тенисистки, но Рибакина не позволи на съперничката си да се възползва от инерцията на петте си поредни победи в надпреварата. С мощни удари и безупречна концентрация, шампионката сложи точка на успешната серия на Гибсън и затвърди реномето си на една от най-опасните съпернички в тура.

В следващия кръг Рибакина ще се изправи срещу петата поставена Джесика Пегула от САЩ, която по-рано елиминира румънката Жаклин Кристиан с 2:0 сета.