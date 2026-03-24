Барса с два пъти повече пари от ШЛ този сезон спрямо Реал

Барселона е заработил около 145 милиона евро от наградния фонд на Шампионска лига до момента, разкрива Foot Mercato, цитиран от Фабрицио Романо.

Каталунците са 1/4-финалисти и през април ще срещнат Атлетико Мадрид.

Ако отборът триумфира в надпреварата, ще изкара още 40 милиона евро. За сравнение, Реал Мадрид си е осигурил едва 60 милиона евро с достигането на 1/4-финалите.

Освен 1/4-финалист, Барселона е и начело в Ла Лига с 4 точки преднина спрямо Реал Мадрид при 9 кръга до края на сезона.