Барса с два пъти повече пари от ШЛ този сезон спрямо Реал

24 Март, 2026 19:33 593 1

Каталунците са заработили около 145 милиона евро от наградния фонд

Барселона е заработил около 145 милиона евро от наградния фонд на Шампионска лига до момента, разкрива Foot Mercato, цитиран от Фабрицио Романо.

Каталунците са 1/4-финалисти и през април ще срещнат Атлетико Мадрид.

Ако отборът триумфира в надпреварата, ще изкара още 40 милиона евро. За сравнение, Реал Мадрид си е осигурил едва 60 милиона евро с достигането на 1/4-финалите.

Освен 1/4-финалист, Барселона е и начело в Ла Лига с 4 точки преднина спрямо Реал Мадрид при 9 кръга до края на сезона.


Испания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това не е вярно.

    0 2 Отговор
    Абсолютни глупости.Заработили са 3-4 милиона повече.

    20:02 24.03.2026

