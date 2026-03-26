Защо Тони Кроос избра да се оттегли на върха на славата?

Легендарният германски полузащитник Тони Кроос, който дълги години бе ключова фигура в състава на Реал Мадрид, разкри истинските причини зад решението си да прекрати футболната си кариера на едва 34-годишна възраст. След като изигра последните си мачове на Европейското първенство по футбол 2024, Кроос избра да се сбогува с професионалния спорт, оставяйки феновете си с незабравими спомени.

В откровено интервю, Кроос сподели, че винаги е искал да напусне терена, докато все още се чувства във върхова форма и здравето му не е компрометирано.

„Никога не съм желал да стигна до момент, в който тялото ми да ме предаде или да загубя удоволствието от играта. За мен беше важно да се разделя с футбола, когато все още мога да давам най-доброто от себе си“, признава германецът.

Той подчерта, че усещането за топката и страстта към играта остават живи в него, но е предпочел да се оттегли по начин, който ще бъде достоен както за него, така и за клуба и феновете.

„Финалният спомен е от огромно значение. Искам хората да ме помнят с най-добрите ми моменти, а не с бавен залез на кариерата“, допълва Кроос.

Решението му да сложи край на активната си спортна дейност се оказва повече от успешно.

„Изключително съм щастлив от избора си. Не можех да предвидя триумфа в Шампионската лига, тъй като решението беше взето по-рано, но съдбата ми поднесе най-добрия възможен финал – с титли в Ла Лига и Шампионската лига. По-добър завършек не бих могъл да си пожелая“, споделя с усмивка Кроос.