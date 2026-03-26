Защо Тони Кроос избра да се оттегли на върха на славата?

26 Март, 2026 19:17 1 440 3

Защо Тони Кроос избра да се оттегли на върха на славата?
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарният германски полузащитник Тони Кроос, който дълги години бе ключова фигура в състава на Реал Мадрид, разкри истинските причини зад решението си да прекрати футболната си кариера на едва 34-годишна възраст. След като изигра последните си мачове на Европейското първенство по футбол 2024, Кроос избра да се сбогува с професионалния спорт, оставяйки феновете си с незабравими спомени.

В откровено интервю, Кроос сподели, че винаги е искал да напусне терена, докато все още се чувства във върхова форма и здравето му не е компрометирано.

„Никога не съм желал да стигна до момент, в който тялото ми да ме предаде или да загубя удоволствието от играта. За мен беше важно да се разделя с футбола, когато все още мога да давам най-доброто от себе си“, признава германецът.

Той подчерта, че усещането за топката и страстта към играта остават живи в него, но е предпочел да се оттегли по начин, който ще бъде достоен както за него, така и за клуба и феновете.

„Финалният спомен е от огромно значение. Искам хората да ме помнят с най-добрите ми моменти, а не с бавен залез на кариерата“, допълва Кроос.

Решението му да сложи край на активната си спортна дейност се оказва повече от успешно.

„Изключително съм щастлив от избора си. Не можех да предвидя триумфа в Шампионската лига, тъй като решението беше взето по-рано, но съдбата ми поднесе най-добрия възможен финал – с титли в Ла Лига и Шампионската лига. По-добър завършек не бих могъл да си пожелая“, споделя с усмивка Кроос.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    6 0 Отговор
    Колос! Титан! Легенда! И е толкова прав в начина си на мислене!! Истинско щастие,че игра за моя любим отбор! Уважение за Крос, рядко свестен, умен и винаги когато трябва, язвителен човек!

    19:47 26.03.2026

  • 2 Баце

    3 0 Отговор
    Много Голям затова ще остане легенда

    22:12 26.03.2026

  • 3 Шваба егоцентрик

    1 1 Отговор
    Клубът го изгражда и подкрепя 10 години, а той го предава в труден момент, заради собственото си его - феновете на Кралете ще разберем истината рано или късно

    23:41 26.03.2026

