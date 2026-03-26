Кристиано Роналдо се завръща в състава на Ал-Насър

26 Март, 2026 22:03 1 041 2

  • кристиано роналдо-
  • ал-насър-
  • завръщане-
  • саудитска арабия-
  • футбол-
  • голмайстор-
  • контузия-
  • новини

Португалецът успешно преодоля контузията си

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо отново е готов да се впусне в битките на терена за Ал-Насър, след като успешно преодоля контузията си. Новината бе потвърдена официално от ръководството на саудитския клуб, а феновете вече тръпнат в очакване да видят любимеца си в действие.

След период на възстановяване в Испания, 41-годишният нападател демонстрира завидна форма и оптимизъм.

„Щастлив съм, че се връщам! Всичко върви по план“, сподели Роналдо в социалните мрежи, с което разсея всички съмнения относно готовността си за предстоящите срещи.

В настоящата кампания на Саудитската професионална лига, Роналдо продължава да впечатлява с невероятната си резултатност – в 22 изиграни мача той е реализирал цели 21 попадения. С този забележителен принос, португалецът затвърждава статута си на един от най-опасните голмайстори в първенството.


  • 1 Айзомби

    1 2 Отговор
    На кой му пука още за този клоун ???Гледах му преди година негов мач при арабите и така не се бях смял отдална.Толкова слаб а с такова самочувствие

    Коментиран от #2

    23:09 26.03.2026

  • 2 Лопата Орешник

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Айзомби":

    Ееее, щом ти не го одобряваш предлагам да му отнемат всички трофеи , да му заличат головете и да му прехвърлят банковата сметка на твое име!! Клавиатурен бечур!!!

    00:16 27.03.2026

