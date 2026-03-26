Кристиано Роналдо се завръща в състава на Ал-Насър

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо отново е готов да се впусне в битките на терена за Ал-Насър, след като успешно преодоля контузията си. Новината бе потвърдена официално от ръководството на саудитския клуб, а феновете вече тръпнат в очакване да видят любимеца си в действие.
След период на възстановяване в Испания, 41-годишният нападател демонстрира завидна форма и оптимизъм.
„Щастлив съм, че се връщам! Всичко върви по план“, сподели Роналдо в социалните мрежи, с което разсея всички съмнения относно готовността си за предстоящите срещи.
В настоящата кампания на Саудитската професионална лига, Роналдо продължава да впечатлява с невероятната си резултатност – в 22 изиграни мача той е реализирал цели 21 попадения. С този забележителен принос, португалецът затвърждава статута си на един от най-опасните голмайстори в първенството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айзомби
Коментиран от #2
23:09 26.03.2026
2 Лопата Орешник
До коментар #1 от "Айзомби":Ееее, щом ти не го одобряваш предлагам да му отнемат всички трофеи , да му заличат головете и да му прехвърлят банковата сметка на твое име!! Клавиатурен бечур!!!
00:16 27.03.2026