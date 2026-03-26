Манчестърските грандове хвърлили око на младата звезда на Барселона Алехандро Балде

В последните дни трансферните слухове около Барселона се засилиха, като в центъра на вниманието попадна 22-годишният ляв защитник Алехандро Балде. Според авторитетното издание Mundo Deportivo, английските колоси Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити, както и амбициозният Астън Вила, зорко следят развитието на талантливия испанец. Въпреки засиления интерес от Острова, към момента нито един от клубовете не е отправил официална оферта за подписа на Балде.

Самият футболист, който е продукт на прочутата школа на Барса, не проявява желание да напуска „Камп Ноу“. Каталунският гранд също не планира да се разделя с един от най-обещаващите си играчи, особено след като той се утвърди като основна фигура в състава.

През настоящия сезон Алехандро Балде вече има 34 участия във всички турнири с екипа на Барселона, като е записал и 3 асистенции. Договорът му с „блаугранас“ е валиден до лятото на 2028 година, което дава сериозно предимство на испанския клуб при евентуални преговори.

Пазарната стойност на младия защитник се оценява на внушителните 55 милиона евро – сума, която би затруднила дори най-богатите клубове във Висшата лига.