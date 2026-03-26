Манчестърските грандове хвърлили око на младата звезда на Барселона Алехандро Балде

26 Март, 2026 21:25 982 0

Пазарната стойност на младия защитник се оценява на 55 милиона евро

Снимка: БГНЕС/EПA
В последните дни трансферните слухове около Барселона се засилиха, като в центъра на вниманието попадна 22-годишният ляв защитник Алехандро Балде. Според авторитетното издание Mundo Deportivo, английските колоси Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити, както и амбициозният Астън Вила, зорко следят развитието на талантливия испанец. Въпреки засиления интерес от Острова, към момента нито един от клубовете не е отправил официална оферта за подписа на Балде.

Самият футболист, който е продукт на прочутата школа на Барса, не проявява желание да напуска „Камп Ноу“. Каталунският гранд също не планира да се разделя с един от най-обещаващите си играчи, особено след като той се утвърди като основна фигура в състава.

През настоящия сезон Алехандро Балде вече има 34 участия във всички турнири с екипа на Барселона, като е записал и 3 асистенции. Договорът му с „блаугранас“ е валиден до лятото на 2028 година, което дава сериозно предимство на испанския клуб при евентуални преговори.

Пазарната стойност на младия защитник се оценява на внушителните 55 милиона евро – сума, която би затруднила дори най-богатите клубове във Висшата лига.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

