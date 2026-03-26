Джамал Мусиала се завърна на тренировъчния терен

26 Март, 2026 21:42 887 0

Отлични вести за Байерн Мюнхен

Джамал Мусиала се завърна на тренировъчния терен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен получи истински тласък в навечерието на решаващите мачове – младата звезда Джамал Мусиала отново тренира с топка, след като се възстанови от неприятна травма на глезена. Футболистът, който наскоро навърши 23 години, се появи на клубната база тази сутрин, където проведе индивидуално занимание под зоркия поглед на медицинския щаб.

Припомняме, че Мусиала получи контузия по време на сблъсъка с Аталанта в Шампионската лига на 10 март, което го извади от строя за известно време.

В резултат на това талантливият офанзивен полузащитник не попадна в разширения състав на Германия за приятелските срещи срещу Швейцария и Гана, които ще се изиграят съответно този петък и в понеделник.

Възстановяването на Мусиала идва в ключов момент за баварците. Следващият двубой на Байерн е насрочен за 4 април срещу Фрайбург в Бундеслигата, а само три дни по-късно ги очаква тежко изпитание – първи четвъртфинал в Шампионската лига срещу испанския колос Реал Мадрид.


Подобни новини


