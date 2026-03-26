Барселона хвърли око на млад талант, израснал в школата на Реал Мадрид – трансферът изглежда като мисия невъзможна

В последните седмици името на Виктор Муньос, крилото на Осасуна, се превърна в истинска сензация на испанската футболна сцена. Младият футболист, който впечатли с изявите си през този сезон, вече привлече вниманието не само на феновете, но и на големите клубове в Ла Лига. Неслучайно Муньос получи повиквателна за националния отбор на Испания – европейските шампиони, което допълнително изстреля акциите му нагоре.

Каталунският гранд Барселона не крие интереса си към изгряващата звезда, като според информация на авторитетното издание Mundo Deportivo, скаутите на „блаугранас“ следят отблизо всяка негова поява на терена.

Въпреки това, зад кулисите се крие сериозна пречка пред евентуален трансфер на Муньос на „Камп Ноу“. Любопитен детайл е, че Виктор Муньос е продукт на школата на вечния съперник – Реал Мадрид. „Белият балет“ не само че държи 50% от правата на младока, но и разполага с клауза за обратно изкупуване, което значително усложнява всякакви преговори. Освен това, освобождаващата клауза в договора на Муньос възлиза на внушителните 40 милиона евро – сума, която сама по себе си не е непреодолима за Барса, но комбинацията с правата на Реал Мадрид прави сделката почти невъзможна.

Въпреки всички тези препятствия, интересът към Виктор Муньос не стихва. Футболните анализатори са категорични, че талантът му тепърва ще се развива, а битката за подписа му може да се превърне в една от най-горещите теми на предстоящия трансферен прозорец.