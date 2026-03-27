България смаза с двуцифрен резултат Соломоновите о-ви за рекорд през XXI век

България разпердушини Соломонови острови с 9:2 в среща от турнира FIFA Series 2026, който започна днес в Индонезия. Головете във вратата на скромния тим от Океания можеха да бъдат и повече. Изразителният успех е рекорден за "лъвовете" през XXI век и под номер 2 в цялата история на родния футбол - пред него остана само онова 10:0 срещу Гана през 1968 г. Погромът над "бонитос" класира отбора на Александър Димитров за финала на състезанието. По-късно ще стане ясно срещу кой ще се изправим на 30 март - домакините или Сейнт Китс и Невис.
Марин Петков даде бърз аванс на нашите в шестата минута. Тонислав Йорданов удвои с точно изпълнена дузпа в 12-ата минута. В средата на първата част Рафаел Леа'и намали от 11-метров наказателен удар. В 39-ата минута Филип Кръстев намери далечния ъгъл с хубав изстрел за 3:1. След няколко минути халфът на Гьозтепе покачи на 4:1 с глава. Марин Петков реализира нов гол след 60 секунди. В началото на второто полувреме Владимир Николов увеличи преднината ни на 6:1.В 63-ата минута Георги Русев мушна от дузпа седми гол. Скоро след това Кристиян Балов също вкара - дебют, попадение и 8:1. "Бонитос" отвърнаха с точен удар зад Мартин Величков в 70-ата минута. За 9:2 пък се разписа Владимир Николов отблизо в 82-ата минута. Бившият нападател на Славия оформи своя хеттрик в добавеното време.
На вратата на България застана завърналият се Даниел Наумов. Пред него карето в защита включваше Иван Турицов, Теодор Иванов, Емил Ценов и Християн Петров. В центъра на терена като титуляри започнаха Андриан Краев, Доминик Янков и Филип Кръстев, който пое капитанската лента в отсъствието на Кирил Десподов и Илия Груев. По фланговете Александър Димитров пусна Марин Петков и Здравко Димитров, а българската атака поведе Тонислав Йорданов.
Срещата започна с бърз български гол в шестата минута. Здравко Димитров напредна отляво и намери Марин Петков на стрелкова позиция. Последва изстрел с левия край на юношата на Левски и 1:0 за България!
Скоро след това Филип Кръстев можеше да намери мрежата с удар отблизо, но адашът му Филип Манго успя да спаси. В деветата минута "лъвовете" получиха дузпа, след като защитник на противника изчисти топката с ръка при опит на Тонислав Йорданов да намери мрежата. Ситуацията беше прегледана с VAR, след което арбитърът потвърди решението си. Централният нападател на България не сбърка от бялата точка - 2:0!
Дойде време нашият съперник да погледне към вратата на Даниел Наумов, като след няколко по-опасни центрирания към нашия вратар се стигна до нарушение за Емил Ценов и дузпа за "бонитос". Зад топката застана звездата на тима Рафаел Леа'и, който литна стража на Ботев (Пловдив) и намали българската преднина.
В 39-ата минута България отново поведе с два гола разлика. Филип Кръстев получи топката отдясно, напредна и с добър удар намери далечния ъгъл - 3:1 за "лъвовете".
В 44-ата минута Фуфу, какъвто е прякорът на халфа на Гьозтепе, намери отново вратата на Соломонови острови - 4:1 за тима на Александър Димитров. Този път българският капитан се разписа с глава, а асистенцията отиде на сметката на влезлия като резерва Никола Илиев.
Секунди по-късно вкарахме още едно попадение, за да подчертаем още по-силно превъзходството. Този път автор на гола стана Марин Петков, който промуши Филип Манго отблизо. Малко след това имаше работа и за Даниел Наумов, но българският вратар отби. Така последният съдийски сигнал за първото полувреме дойде при 5:1 за европейския тим.
Скоро след почивката резервата Владимир Николов открадна топката пред наказателното поле на "бонитос" и без проблеми покачи на 6:1 за "лъвовете".
Последваха няколко бързи попадения. Първо появилият се като смяна Георги Русев получи правото да изпълни дузпа и крилото на ЦСКА 1948 без проблеми намери мрежата - 7:1 за трикольорите.
Осмият гол не се забави. Вкара гол Кристиян Балов. Фланговият футболист на Славия записа дебют с гол за България - 8:1 за нашите.
Голеадата в зноя под небето в Джакарта доведе до втори гол за Соломонови острови. Реализира го звездата на "бонитос" Рафаел Леа'и, който прониза резервата Мартин Величков с красив шут от средна дистанция.
Дъждът от голове, както гласи клишето, продължи с удар отблизо на Владимир Николов за 9:2. Първоначално попадението не беше признато, но след преглед с VAR главният съдия посочи центъра.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТиквонийВелики
Когато някой от националния отбор по футбол сече дърва
12:34 27.03.2026
2 Фергюсън
12:34 27.03.2026
3 пешо
12:35 27.03.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
12:35 27.03.2026
5 Двуцифрен
Коментиран от #17, #19
12:36 27.03.2026
6 ДрайвингПлежър
соломоновите острови... и гана... велика футболна нация сме!
12:36 27.03.2026
7 Лост
12:37 27.03.2026
8 Боруна Лом
12:37 27.03.2026
9 Последния Софиянец
12:39 27.03.2026
10 Делю Хайдутин
Коментиран от #20
12:40 27.03.2026
11 Някой
Глупаво при корнери играехме на близки подавания в началото, когато онези са ниски. Всяко добро центриране щеше да е опасност за гол.
12:40 27.03.2026
12 Някой
12:42 27.03.2026
13 Някой
Коментиран от #15
12:43 27.03.2026
14 10:2
да се готви Албиона!
12:46 27.03.2026
15 Някой
До коментар #13 от "Някой":Голът за 9:2 се водеше автогол на изписване, а не гол на Владимир Николов.
12:47 27.03.2026
16 Сзо
12:49 27.03.2026
17 Джур Налист
До коментар #5 от "Двуцифрен":Все пак може да пише, с тоя акъл става за депутат
12:51 27.03.2026
18 АБВ
12:53 27.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Павел Ковачев автора
До коментар #10 от "Делю Хайдутин":Да, две цифри са - 9 и 2
Коментиран от #22
12:57 27.03.2026
21 с двуцифрен резултат
12:57 27.03.2026
22 перфектно двуцифрен отвсякъде
До коментар #20 от "Павел Ковачев автора":Дори 0:0 е резултат изписван с две цифри и две точки, разделящи числата и също така разделяни между отборите и прибавяни към актива им.
13:03 27.03.2026
23 112
13:07 27.03.2026
24 ПРОГРЕСИВЕН ЗАПАЛЯНКО
ТАЗИ ПОБЕДА Е ЗНАЧИМА
КАКТО„ ЛЮБОВНАТА АФЕРА”
НА ДИОНА ОЙЛ С НАЙМАР.....
13:14 27.03.2026
25 Как може.........
13:20 27.03.2026
26 Националната гарнитура
13:23 27.03.2026
27 Комплексари
Палячовци!
Ако бяха спортисти и мьже на място щяха да бият с 1 или 2 гола разлика!
13:26 27.03.2026
28 Машала
13:35 27.03.2026
29 10-тия гол
14:25 27.03.2026
30 Вануату, Кирибати
Коментиран от #31
15:10 27.03.2026
31 тц тц
До коментар #30 от "Вануату, Кирибати":Гибралтар изобщо не трепери от нас...вече ни срещнаха и едвам с 300 зора и глуха защита устискахме равен:)
15:37 27.03.2026
32 Браво
15:42 27.03.2026
33 Холмс
16:07 27.03.2026
34 не може да бъде
16:30 27.03.2026
35 Бай Данчо
18:26 27.03.2026
36 Булпсихопатъ
19:35 27.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ФилипМанго
20:14 27.03.2026