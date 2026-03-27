България смаза с двуцифрен резултат Соломоновите о-ви за рекорд през XXI век

27 Март, 2026 12:30 2 203 38

Погромът над "бонитос" класира отбора на Александър Димитров за финала на състезанието

България смаза с двуцифрен резултат Соломоновите о-ви за рекорд през XXI век - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България разпердушини Соломонови острови с 9:2 в среща от турнира FIFA Series 2026, който започна днес в Индонезия. Головете във вратата на скромния тим от Океания можеха да бъдат и повече. Изразителният успех е рекорден за "лъвовете" през XXI век и под номер 2 в цялата история на родния футбол - пред него остана само онова 10:0 срещу Гана през 1968 г. Погромът над "бонитос" класира отбора на Александър Димитров за финала на състезанието. По-късно ще стане ясно срещу кой ще се изправим на 30 март - домакините или Сейнт Китс и Невис.

Марин Петков даде бърз аванс на нашите в шестата минута. Тонислав Йорданов удвои с точно изпълнена дузпа в 12-ата минута. В средата на първата част Рафаел Леа'и намали от 11-метров наказателен удар. В 39-ата минута Филип Кръстев намери далечния ъгъл с хубав изстрел за 3:1. След няколко минути халфът на Гьозтепе покачи на 4:1 с глава. Марин Петков реализира нов гол след 60 секунди. В началото на второто полувреме Владимир Николов увеличи преднината ни на 6:1.В 63-ата минута Георги Русев мушна от дузпа седми гол. Скоро след това Кристиян Балов също вкара - дебют, попадение и 8:1. "Бонитос" отвърнаха с точен удар зад Мартин Величков в 70-ата минута. За 9:2 пък се разписа Владимир Николов отблизо в 82-ата минута. Бившият нападател на Славия оформи своя хеттрик в добавеното време.

На вратата на България застана завърналият се Даниел Наумов. Пред него карето в защита включваше Иван Турицов, Теодор Иванов, Емил Ценов и Християн Петров. В центъра на терена като титуляри започнаха Андриан Краев, Доминик Янков и Филип Кръстев, който пое капитанската лента в отсъствието на Кирил Десподов и Илия Груев. По фланговете Александър Димитров пусна Марин Петков и Здравко Димитров, а българската атака поведе Тонислав Йорданов.

Срещата започна с бърз български гол в шестата минута. Здравко Димитров напредна отляво и намери Марин Петков на стрелкова позиция. Последва изстрел с левия край на юношата на Левски и 1:0 за България!

Скоро след това Филип Кръстев можеше да намери мрежата с удар отблизо, но адашът му Филип Манго успя да спаси. В деветата минута "лъвовете" получиха дузпа, след като защитник на противника изчисти топката с ръка при опит на Тонислав Йорданов да намери мрежата. Ситуацията беше прегледана с VAR, след което арбитърът потвърди решението си. Централният нападател на България не сбърка от бялата точка - 2:0!

Дойде време нашият съперник да погледне към вратата на Даниел Наумов, като след няколко по-опасни центрирания към нашия вратар се стигна до нарушение за Емил Ценов и дузпа за "бонитос". Зад топката застана звездата на тима Рафаел Леа'и, който литна стража на Ботев (Пловдив) и намали българската преднина.

В 39-ата минута България отново поведе с два гола разлика. Филип Кръстев получи топката отдясно, напредна и с добър удар намери далечния ъгъл - 3:1 за "лъвовете".

В 44-ата минута Фуфу, какъвто е прякорът на халфа на Гьозтепе, намери отново вратата на Соломонови острови - 4:1 за тима на Александър Димитров. Този път българският капитан се разписа с глава, а асистенцията отиде на сметката на влезлия като резерва Никола Илиев.

Секунди по-късно вкарахме още едно попадение, за да подчертаем още по-силно превъзходството. Този път автор на гола стана Марин Петков, който промуши Филип Манго отблизо. Малко след това имаше работа и за Даниел Наумов, но българският вратар отби. Така последният съдийски сигнал за първото полувреме дойде при 5:1 за европейския тим.

Скоро след почивката резервата Владимир Николов открадна топката пред наказателното поле на "бонитос" и без проблеми покачи на 6:1 за "лъвовете".

Последваха няколко бързи попадения. Първо появилият се като смяна Георги Русев получи правото да изпълни дузпа и крилото на ЦСКА 1948 без проблеми намери мрежата - 7:1 за трикольорите.

Осмият гол не се забави. Вкара гол Кристиян Балов. Фланговият футболист на Славия записа дебют с гол за България - 8:1 за нашите.

Голеадата в зноя под небето в Джакарта доведе до втори гол за Соломонови острови. Реализира го звездата на "бонитос" Рафаел Леа'и, който прониза резервата Мартин Величков с красив шут от средна дистанция.

Дъждът от голове, както гласи клишето, продължи с удар отблизо на Владимир Николов за 9:2. Първоначално попадението не беше признато, но след преглед с VAR главният съдия посочи центъра.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТиквонийВелики

    29 0 Отговор
    Какво е братоубийство?
    Когато някой от националния отбор по футбол сече дърва

    12:34 27.03.2026

  • 2 Фергюсън

    35 0 Отговор
    Мухата смазала една мравка .

    12:34 27.03.2026

  • 3 пешо

    32 0 Отговор
    набараха тия рибарчета и давай да покажем ква сила сме

    12:35 27.03.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    35 0 Отговор
    10:2 - Някой не е гледал мача докрай...

    12:35 27.03.2026

  • 5 Двуцифрен

    30 1 Отговор
    9 е една цифра.

    Коментиран от #17, #19

    12:36 27.03.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    23 2 Отговор
    9:2 - двуцифрен резултат? ахам... ама щом сте казали...
    соломоновите острови... и гана... велика футболна нация сме!

    12:36 27.03.2026

  • 7 Лост

    32 0 Отговор
    Важно е ,че Соломоновите 🏝️ вкараха първия си гол срещу европейски отбор,а после го дублираха.

    12:37 27.03.2026

  • 8 Боруна Лом

    27 0 Отговор
    ,,ЛЪВОВЕ,, ЖАЛКИ СТЕ!

    12:37 27.03.2026

  • 9 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Смазахме човекоядците.

    12:39 27.03.2026

  • 10 Делю Хайдутин

    16 1 Отговор
    9 на 2 двуцифрен резултат ли е?

    Коментиран от #20

    12:40 27.03.2026

  • 11 Някой

    12 1 Отговор
    Онези се скъсаха да ни подават и правят грешки, но при малкото им атаки и с техника при нас в защита бяхме гола вода.
    Глупаво при корнери играехме на близки подавания в началото, когато онези са ниски. Всяко добро центриране щеше да е опасност за гол.

    12:40 27.03.2026

  • 12 Някой

    9 0 Отговор
    От ФИФА организирали такива турнири за отборите които не са си организирали контроли за периода. Реално да играем там е виновно БФС.

    12:42 27.03.2026

  • 13 Някой

    6 0 Отговор
    И единият ни гол бе маркиран като автогол.

    Коментиран от #15

    12:43 27.03.2026

  • 14 10:2

    11 0 Отговор
    Бихме острова на Соломона.,
    да се готви Албиона!

    12:46 27.03.2026

  • 15 Някой

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Голът за 9:2 се водеше автогол на изписване, а не гол на Владимир Николов.

    12:47 27.03.2026

  • 16 Сзо

    16 0 Отговор
    Вкарали са ни 2 гола?! Соломоновите острови?!

    12:49 27.03.2026

  • 17 Джур Налист

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Двуцифрен":

    Все пак може да пише, с тоя акъл става за депутат

    12:51 27.03.2026

  • 18 АБВ

    16 0 Отговор
    Каква е тази дълга статия ? Разбирам, ако бяхме били Бразилия например. А то Соломоновите острови, дето играха с наша топка, защото си нямат топки там.

    12:53 27.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Павел Ковачев автора

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Делю Хайдутин":

    Да, две цифри са - 9 и 2

    Коментиран от #22

    12:57 27.03.2026

  • 21 с двуцифрен резултат

    12 0 Отговор
    Когато цифрата 9 изглежда двойна възниква необходимост от логично обяснение на феномена. Наздраве!

    12:57 27.03.2026

  • 22 перфектно двуцифрен отвсякъде

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Павел Ковачев автора":

    Дори 0:0 е резултат изписван с две цифри и две точки, разделящи числата и също така разделяни между отборите и прибавяни към актива им.

    13:03 27.03.2026

  • 23 112

    15 0 Отговор
    На умрело куче нож вадим ! Сега Гонзо ще отчете най -големия успех на лъвовете за тази година благодарение на неговите изключителни качества като ръководител на БФС .

    13:07 27.03.2026

  • 24 ПРОГРЕСИВЕН ЗАПАЛЯНКО

    6 0 Отговор
    МЕТАФОРИЧНО
    ТАЗИ ПОБЕДА Е ЗНАЧИМА
    КАКТО„ ЛЮБОВНАТА АФЕРА”
    НА ДИОНА ОЙЛ С НАЙМАР.....

    13:14 27.03.2026

  • 25 Как може.........

    9 0 Отговор
    Да им набутат два .....

    13:20 27.03.2026

  • 26 Националната гарнитура

    6 0 Отговор
    На прав път сме . Да се готвят Меси и Роналдо

    13:23 27.03.2026

  • 27 Комплексари

    12 1 Отговор
    Колко трябва да си низьк и с чувство за малоценност. за да "разгромиш " така противника!
    Палячовци!
    Ако бяха спортисти и мьже на място щяха да бият с 1 или 2 гола разлика!

    13:26 27.03.2026

  • 28 Машала

    10 0 Отговор
    Абре Павелчо, то 9 не е двуцифрено число. Ама като нямаш първи клас така става. Драскаме си както дойде!

    13:35 27.03.2026

  • 29 10-тия гол

    3 0 Отговор
    Бившият нападател на Славия оформи своя хеттрик в добавеното време.

    14:25 27.03.2026

  • 30 Вануату, Кирибати

    7 0 Отговор
    Палау, Гибралтар и други световни сили вече треперят да не ни срещнат.

    Коментиран от #31

    15:10 27.03.2026

  • 31 тц тц

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "Вануату, Кирибати":

    Гибралтар изобщо не трепери от нас...вече ни срещнаха и едвам с 300 зора и глуха защита устискахме равен:)

    15:37 27.03.2026

  • 32 Браво

    7 0 Отговор
    Следва контрола с пингвините от южния полюс, като се очаква да допуснем най много един гол:)

    15:42 27.03.2026

  • 33 Холмс

    6 0 Отговор
    9:2 не е двуцифрен резултат! Малко се вземете в ръце все пак това са Соломонови острови! Двуцифрен резултат е Испания- България 1933 13:0!

    16:07 27.03.2026

  • 34 не може да бъде

    5 0 Отговор
    Е това е можем да бием даже Фарьорските острови ...ако се наложи даже и Сейшелските !?

    16:30 27.03.2026

  • 35 Бай Данчо

    7 0 Отговор
    Следващия мач да е със Село Момин сбор (община Велико Търново) 53 жители са и все някакъв отбор ще направят.

    18:26 27.03.2026

  • 36 Булпсихопатъ

    3 0 Отговор
    Да те е срам да се пофалиш!!!

    19:35 27.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ФилипМанго

    5 0 Отговор
    Капитаните на двата отбора с еднакви имена 🤣🤣🤣

    20:14 27.03.2026

