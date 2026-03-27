Юрген Клоп за Салах: Той е един от най-великите за всички времена

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп определи Мохамед Салах като един от най-великите играчи за всички времена. Германецът привлече Египетския фараон от Рома през 2017 година срещу 34 милиона паунда и това се оказа един от най-големите трансферни удари изобщо. Салах в момента има 255 гола за мърсисайдци и със сигурност ще увеличи головата си сметка до края на сезона.

"Беше удоволствие, беше предизвикателство, беше упорита работа и от двете страни. Почти съм сигурен, че е имало момент в живота на Мо, в който е мечтал да постигне това, което постигна. Не можех да си представя, че това което направи - статистиката му, изпълненията му, е нещо възможно. Почти съм сигурен, че някои от постиженията му няма да бъдат повторени никога.

Головете, които вкара, постоянството, което показа, желанието и нетърпението ставаха все по-големи и по-големи. Всяка година той се връщаше след лятната пауза с ново умение, нова идея.

Той беше част от най-добрата атакуваща тройка в световния футбол дълго време - и той беше този, който винаги имаше най-високи показатели, така че това говори достатъчно. Не е лесно да си пред Мане и Фирмино. Садио можеше да играе в халфовата линия. Боби беше геният. Но Мо беше този, в чието съзнание винаги беше голът. Не можеш да тренираш това.

Ето защо беше предизвикателство, защото ако искаш да го ротираш, да го смениш след 87 минути, можеше да видиш на лицето му изражение, което казва „Можех да вкарам три гола в последните пет минути!“.

Наистина се надявам той да се наслади на останалата част от сезона и наистина се надявам в последния мач всички вие да имате усмивка на лицето си и просто да бъдете щастливи и благодарни, че бяхте част от една от най-невероятните кариери, в които някога ще участваме. Един от най-великите за всички времена, определено!”, заяви Клоп.