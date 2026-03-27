Чехия разби мечтите на Ирландия за Мондиал 2026 след обрат и дузпи

Надеждите на Република Ирландия за участие на Световното първенство за първи път от 24 години бяха разбити по изключително болезнен начин, след като Чехия успя да навакса пасив от два гола и в крайна сметка триумфира след изпълнение на дузпи.

Селекцията на Хеймир Халгримсон имаше комфортна преднина в Прага и бе само на четири минути от победата, преди защитникът на Уулвърхемптън Ладислав Крейчи да засече с глава центриране от корнер, пращайки мача в продължения.

Ирландците започнаха двубоя вихрено, като още в първите десет минути отправиха четири удара, а Нейтън Колинс разтресе гредата с мощен шут от дистанция. Натискът им даде резултат, след като ВАР сигнализира за нарушение на Владимир Дарида срещу Колинс при едно разбъркване в наказателното поле. Трой Парот не сгреши от бялата точка, отбелязвайки шестия си гол в последните три мача за националния отбор.

Само четири минути по-късно ирландците удвоиха преднината си – центриране на Райън Манинг бе засечено от Дара О’Ший, а след опит за изчистване от голлинията топката рикошира в тялото на вратаря Матей Ковар и влезе в мрежата.

Домакините се върнаха в мача след необмислена проява на Манинг, който задържа Крейчи в наказателното поле при излизаща в аут топка. Патрик Шик бе точен от дузпата и намали изоставането на чехите. Въпреки че Ирландия контролираше срещата през втората част и дори удари греда чрез Джейсън Молумби, в 86-ата минута Крейчи се оказа най-съобразителен при статично положение и изравни.

В лотарията на дузпите вратарят на Ливърпул Куивин Келъхър даде предимство на Ирландия, спасявайки удара на Моймир Хитил, но пропуските на Фин Азаз и Алън Браун се оказаха фатални. Патрик Шик и Ян Климент запазиха самообладание и донесоха победата на Чехия.

Така чехите ще се изправят срещу Дания в решителен сблъсък за място на Мондиала, докато чакането на Ирландия за първо участие на световни финали от 2002 година насам продължава.