Анчелоти отказа да коментира отсъствието на Неймар от Барселона

27 Март, 2026 13:59 755 1

Трябва да говорим за играчите, които бяха тук и дадоха всичко от себе си

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Анчелоти отказа да говори за Неймар след загубата от Франция: „Трябва да говорим за играчите, които бяха тук и дадоха всичко от себе си. Те работиха здраво, аз съм щастлив.“

Селекционерът на Бразилия - Карло Анчелоти, отказа да коментира отсъствието на Неймар от състава след загубата с 1:2 от Франция в контрола, играна в САЩ. По време на мача на стадион „Жилет“ в Бостън феновете на Селесао скандираха името на 34-годишния нападател на Сантос. А на пресконференцията италианският треньор беше попитан дали присъствието на Неймар би могло да промени нещо за отбора му.

„Трябва да говорим за играчите, които бяха тук, играха и дадоха всичко от себе си. Те показаха какво могат, работиха здраво и аз съм щастлив. Ще се подготвим още по-добре за следващия мач срещу Хърватия“, каза Анчелоти.

Въпреки че Анчелоти оцени усилията на своите играчи, факт е, че бразилският отбор се затрудни да създаде добри положения за гол. С тактическа схема, базирана на използването на двама дефанзивни халфове и още четирима офанзивни играчи, на бразилския отбор липсваше плеймейкър, който да може да дирижира играта. Това се промени малко през второто полувреме с влизането в игра на Данило и Габриел Сара и най-вече след червения картон на Упамекано.

На 31 март Бразилия ще се изправи срещу Хърватия на стадион „Къмпинг Уърлд“ в Орландо.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таралеж

    5 0 Отговор
    Барселона!?!?!

    14:02 27.03.2026

