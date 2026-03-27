Луис Енрике отказва на Манчестър Юнайтед, за да преподпише с ПСЖ

27 Март, 2026 15:00 790 0

Шефовете на “червените дяволи” са склонни да оставят Карик начело на клуба поне краткосрочно

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Майкъл Карик се доближава до това да стане постоянен мениджър на Манчестър Юнайтед. Той вдигна отбора и значително подобри резултатите на “червените дяволи”. Конкурентите на Карик за поста отказват предложения от клуба и това значително увеличава шансовете на англичанина.

Според английските медии Луис Енрике е един от най-желаните кандидати от страна на ръководството на Ман Юнайтед. Очаква се испанецът да откаже оферта от английския клуб и да подпише нов договор с Пари Сен Жермен. Други треньори, които нямат желание да отидат на “Олд Трафорд” са Томас Тухел и Карло Анчелоти.

Шефовете на “червените дяволи” са склонни да оставят Карик начело на клуба поне краткосрочно. Естествено, шансовете му значително ще се увеличат, ако тимът си осигури място в Шампионската лига за следващия сезон. Решение относно треньора обаче ще се вземе в края на сезона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

