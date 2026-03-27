Звездният нападател Кристиано Роналдо се завърна в редиците на саудитския Ал-Насър, съобщиха от клуба.

41-годишният футболист прекара известно време в Испания, където премина курс на лечение след контузия. Завръщането му е добра новина за отбора, който разчита изключително много на португалската си суперзвезда.

Самият Роналдо изрази оптимизъм относно състоянието си, споделяйки в социалните мрежи: "Радвам се да се върна! Всичко изглежда добре."

Заради травмата той не попадна в списъка с играчи, които бяха извикани в националния тим на Португалия за приятелските мачове срещу Мексико и САЩ.

През настоящия сезон в шампионата на Саудитска Арабия Кристиано Роналдо е изиграл 22 мача, в които е отбелязал впечатляващите 21 гола.