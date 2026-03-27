Кристиано Роналдо се завърна

Кристиано Роналдо се завърна

27 Март, 2026 10:59 907 1

41-годишният футболист прекара известно време в Испания, където премина курс на лечение след контузия

Кристиано Роналдо се завърна - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Звездният нападател Кристиано Роналдо се завърна в редиците на саудитския Ал-Насър, съобщиха от клуба.

41-годишният футболист прекара известно време в Испания, където премина курс на лечение след контузия. Завръщането му е добра новина за отбора, който разчита изключително много на португалската си суперзвезда.

Самият Роналдо изрази оптимизъм относно състоянието си, споделяйки в социалните мрежи: "Радвам се да се върна! Всичко изглежда добре."

Заради травмата той не попадна в списъка с играчи, които бяха извикани в националния тим на Португалия за приятелските мачове срещу Мексико и САЩ.

През настоящия сезон в шампионата на Саудитска Арабия Кристиано Роналдо е изиграл 22 мача, в които е отбелязал впечатляващите 21 гола.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аспарух

    2 1 Отговор
    Само гледайте като тоя наррццис ще провали най талантливото поколение на Португалия …… Токсичното иззпражжнение говвввналдо е проблем за всеки отбор в който е бил …. Сивия кардинал Перес му кумуваше купи но после е тотал провал навсякъде , дори и камиларското първенство !!!

    11:25 27.03.2026

