Капитанът на ЦСКА 1948 продължава да мечтае за Мондиал 2026 след обрат на Боливия

Капитанът на ЦСКА 1948 Диего Медина продължава да мечтае за класиране на Мондиал 2026, след като с Боливия спечели с 2:1 срещу Суринам в полуфинал от интерконтиненталния плейоф. Защитникът на „червените“ бе титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал. Във финалния плейоф Боливия ще се изправи срещу Ирак на 31 март.

Срещата беше равностойна, а Суринам поведе с гол на Лиъм ван Гелдерен три минути след почивката. Боливия изравни в 72-ата минута чрез Мойсес Паниагуа, а малко по-късно Мигел Терсерос от дузпа донесе пълния обрат. Мачът на стадион „Естадио BBVA“ в Монтерей беше изгледан от президента на ФИФА Джани Инфантино.

В другия полуфинал от интерконтиненталния плейоф Ямайка се наложи с 1:0 над Нова Каледония. Победното попадение отбеляза Бейли Кадамартери в 18-ата минута. Съперник на Ямайка във финалния дуел ще е ДР Конго.