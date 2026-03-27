Новини
Спорт »
Световен футбол »
Капитанът на ЦСКА 1948 продължава да мечтае за Мондиал 2026 след обрат на Боливия

27 Март, 2026 11:30 828 0

Защитникът на „червените“ бе титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на ЦСКА 1948 Диего Медина продължава да мечтае за класиране на Мондиал 2026, след като с Боливия спечели с 2:1 срещу Суринам в полуфинал от интерконтиненталния плейоф. Защитникът на „червените“ бе титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал. Във финалния плейоф Боливия ще се изправи срещу Ирак на 31 март.

Срещата беше равностойна, а Суринам поведе с гол на Лиъм ван Гелдерен три минути след почивката. Боливия изравни в 72-ата минута чрез Мойсес Паниагуа, а малко по-късно Мигел Терсерос от дузпа донесе пълния обрат. Мачът на стадион „Естадио BBVA“ в Монтерей беше изгледан от президента на ФИФА Джани Инфантино.

В другия полуфинал от интерконтиненталния плейоф Ямайка се наложи с 1:0 над Нова Каледония. Победното попадение отбеляза Бейли Кадамартери в 18-ата минута. Съперник на Ямайка във финалния дуел ще е ДР Конго.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове