Без 5 основни футболисти младежите ни ще търсят задължителна победа

Тази вечер от 20:00 часа младежкият национален тим на България излиза в мач, в който няма никакво право на грешка – гостуване на Гибралтар. Срещата може да гледате на живо по DIEMA SPORT.

Играчите на Тодор Янчев са четвърти в група В по пътя към европейското първенство до 21 години. „Лъвчетата“ имат 7 точки, натрупани в 5 мача, но вторият Чехия е с 10 пункта, което означава, че те са в нашия обсег. Между нас е Шотландия, също с 10 точки, но и с двубой повече.

Очаквано Гибралтар е последен с 6 загуби от 6 мача, което още повече задължава нашите да победят. Тодор Янчев обаче няма да може да разчита на основните си играчи Кристиян Балов, Никола Илиев, Берк Бейхан, Теодор Иванов и Росен Божинов. Те са повикани от селекционера на мъжкия национален селекционер Александър Димитров за турнето в Индонезия.