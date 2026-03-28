Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тайгър Уудс е в ареста след катастрофа, отказал да дава тест за урина

Тайгър Уудс е в ареста след катастрофа, отказал да дава тест за урина

28 Март, 2026 09:17

Повдигнати са му обвинения за шофиране в нетрезво състояние

Тайгър Уудс е в ареста след катастрофа, отказал да дава тест за урина - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Звездата на световния голф Тайгър Уудс беше арестуван по обвинение в шофиране в нетрезво състояние, след като неговият автомобил "Ланд Роувър" се преобърна на двулентов път близо до дома му на остров Джунипър, близо до Палм Бийч, щата Флорида, предаде Ройтерс, позовавайки се на шерифската служба на окръг Мартин, предава БТА.

Уудс изпреварвал с висока скорост работнически камион, теглещ ремарке, когато се ударил в задната му част, което довело до преобръщането на колата му, съобщи шериф Джон Бъденсик на пресконференция.

Петдесетгодишният Уудс се измъкнал през пасажерската врата преди на мястото да пристигнат екипи на полицията. Според шерифската служба на окръг Мартин, Уудс е показал признаци на затруднения на мястото на инцидента, след което бил отведен в ареста.

Тестът с устройство за измерване на съдържанието на алкохол в издишания въздух, извършен в ареста на окръг Мартин, не показал следи от алкохол, като разследващите смятат, че нарушеното му състояние е било свързано с употребата на наркотици или лекарства.

Уудс отказал да се подложи на тест за урина, което съгласно законодателството на щата Флорида се смята за отделно по рода си обвинение. Не е оповестена повече информация на нараняванията на Уудс, нито за състоянието на водача на другото превозно средство.

Срещу Уудс са повдигнати обвинения в шофиране в нетрезво състояние, нанасяне на имуществени щети и отказ да се подложи на тест, изискван от закона - всичките обвинения са за извършването на леки престъпления. Съгласно законодателството на щата Флорида, той трябва да остане в ареста поне за осем часа, преди да бъде освободен под гаранция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕлСмешнико

    12 0 Отговор
    урина за тест бе .............

    Коментиран от #6

    09:20 28.03.2026

  • 2 И той

    6 0 Отговор
    се наигра.
    Намери си майстора.
    Всеки майстор си намира Майстора.

    09:22 28.03.2026

  • 3 В америка

    6 1 Отговор
    всеки дърпа прах през сламка от банкнота. Нямате си идея каква вакханалия е там с тези наркотици.
    Няма бедни, няма богати, всичко пуши, пие и се дрогира и няма сила която да го спре.
    Като в оня виц където се казваше, че някои пиели от мъка, други от радост, а трети от вчера.

    09:29 28.03.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    7 0 Отговор
    Циция такава, нека му. При толкова пари се стиска шофьор да си наеме. Един сиромах хляба щеше да си изкарва. Ама нали е обратен, не иска друг да му знае похожденията.

    Коментиран от #7, #11

    09:29 28.03.2026

  • 5 Даааааа

    6 0 Отговор
    Никога не късно да станеш за смях…..

    09:34 28.03.2026

  • 6 Редактори няма ли???

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЕлСмешнико":

    Джурналята в сайта са събрани от кол и въже.

    09:39 28.03.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Малее, проверих. Според Форбс, този има 1,8 милиарда долара.

    09:42 28.03.2026

  • 8 Добре де, отказал е

    7 0 Отговор
    тест за урина, а за алкохол и наркотици?

    09:52 28.03.2026

  • 9 Мунчо

    6 1 Отговор
    Този трябваше да го спре български полицай, за да си "оправи" живота и да се пенсионира... 🤣

    09:56 28.03.2026

  • 10 Нормално или не

    4 1 Отговор
    Светът на запада има лошият навик да прави от един челикчия световна знаменитост. Този "аристократичен" спорт е пример за бездарието на "големците" да оцелят дупката и разточителното им отношение към природата. На този черен друсалник, му се е завил свят, от разреденият въздух на големите височини.

    10:10 28.03.2026

  • 11 Много пари, малко ум

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Точно това си мислех и аз. Но тези с многото пари са с изкривена психика, показва ги неадекватността им.

    11:55 28.03.2026

