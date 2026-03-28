Кими Антонели най-бърз в третата тренировка в Япония

Кими Антонели най-бърз в третата тренировка в Япония

28 Март, 2026 09:44 774 2

Втори остана съотборникът му Джордж Ръсел

Кими Антонели най-бърз в третата тренировка в Япония - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Кими Антонели даде най-добро време в третата свободна тренировка преди Гран при на Япония във Формула 1. Пилотът на Мерцедес изпревари съотборника си Джордж Ръсел, който остана втори, предава БТА. Антонели, който записа първата си победа в кариерата си в Китай, направи обиколка на пистата Сузука за 1:29.362 минути. Ръсел, който е и лидер в шампионата, изостана с 0.254 секунди.

Трето време даде Шарл Льоклер от Ферари, който финишира на 0.867 секунди зад лидера. Четвърти се нареди Оскар Пиастри с Макларън, на повече от секунда изоставане.

Луис Хамилтън, който имаше проблеми с баланса на своя болид на Ферари в петък, завърши пети. Настоящият шампион Ландо Норис остана шести, след като прекара голяма част от сесията в бокса заради технически проблеми.

Седмото време беше за Нико Хюлкенберг, следван от Макс Верстапен и Габриел Бортолето. Топ 10 допълни Пиер Гасли.

Представянето на Мерцедес в тренировките ги поставя сред основните фаворити за спечелване на полпозишъна в предстоящата квалификация.


Япония
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Абе, тя квалификацията свърши, вие за свободните тренировки пишете. Антонели е с пол позишън, с втори е другият Мерцедес на Ръсел.

    Коментиран от #2

    09:50 28.03.2026

  • 2 Асд

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Малко са назаднали в тази медиа, затова.

    10:30 28.03.2026

