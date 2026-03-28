Кими Антонели най-бърз в третата тренировка в Япония

Кими Антонели даде най-добро време в третата свободна тренировка преди Гран при на Япония във Формула 1. Пилотът на Мерцедес изпревари съотборника си Джордж Ръсел, който остана втори, предава БТА. Антонели, който записа първата си победа в кариерата си в Китай, направи обиколка на пистата Сузука за 1:29.362 минути. Ръсел, който е и лидер в шампионата, изостана с 0.254 секунди.

Трето време даде Шарл Льоклер от Ферари, който финишира на 0.867 секунди зад лидера. Четвърти се нареди Оскар Пиастри с Макларън, на повече от секунда изоставане.

Луис Хамилтън, който имаше проблеми с баланса на своя болид на Ферари в петък, завърши пети. Настоящият шампион Ландо Норис остана шести, след като прекара голяма част от сесията в бокса заради технически проблеми.

Седмото време беше за Нико Хюлкенберг, следван от Макс Верстапен и Габриел Бортолето. Топ 10 допълни Пиер Гасли.

Представянето на Мерцедес в тренировките ги поставя сред основните фаворити за спечелване на полпозишъна в предстоящата квалификация.