Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Хамилтън: Колата на Ферари не е особено бърза на „Сузука“

Хамилтън: Колата на Ферари не е особено бърза на „Сузука“

28 Март, 2026 12:55 758 4

  • люис-
  • хамилтън-
  • ферари-
  • сузука-
  • япония

Състезателното ни темпо е добро, казва пилотът

Хамилтън: Колата на Ферари не е особено бърза на „Сузука“ - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън завърши шести в квалификацията за Гран при на Япония на пистата „Сузука“, предава sportal.bg. „Мисля, че се представихме прилично, въпреки че колата на Ферари не е особено бърза тук“, коментира Хамилтън. По думите му сравненията с „Мерцедес“ и останалите топ отбори показват изоставане в определени участъци от трасето.

Той обясни, че е започнал с добра първа обиколка, но е загубил време на правите, както и сцепление в ключов момент, което е повлияло на цялостното представяне.

„Не знам дали утре мога да стигна до подиума от шесто място, но състезателното ни темпо е добро. Макларън изглеждат по-силни в момента“, добави Хамилтън.


Япония
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Националист

    1 3 Отговор
    Черните не могат да "скачат "🤣🤣🤣

    14:40 28.03.2026

  • 3 Майкъл Джордан

    2 0 Отговор
    Черните не могат за карат!

    15:58 28.03.2026

  • 4 Джеки Стюарт

    0 0 Отговор
    Тоя охлюв не е никакъв пилот.Истинските пилоти развиват болида, а тоя само реве.

    18:29 28.03.2026

