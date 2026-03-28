Хамилтън: Колата на Ферари не е особено бърза на „Сузука“

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън завърши шести в квалификацията за Гран при на Япония на пистата „Сузука“, предава sportal.bg. „Мисля, че се представихме прилично, въпреки че колата на Ферари не е особено бърза тук“, коментира Хамилтън. По думите му сравненията с „Мерцедес“ и останалите топ отбори показват изоставане в определени участъци от трасето.

Той обясни, че е започнал с добра първа обиколка, но е загубил време на правите, както и сцепление в ключов момент, което е повлияло на цялостното представяне.

„Не знам дали утре мога да стигна до подиума от шесто място, но състезателното ни темпо е добро. Макларън изглеждат по-силни в момента“, добави Хамилтън.