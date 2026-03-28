Фенове на Тотнъм не искат Роберто Де Дзерби за треньор

28 Март, 2026 14:16 771 0

Все още няма окончателно решение за бъдещето на Игор Тудор

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Три фенски групи на Тотнъм призоваха ръководството на клуба да преосмисли евентуално назначение на Роберто Де Дзерби (на снимката) заради негови публични позиции в миналото, свързани с нападателя на Марсилия Мейсън Грийнууд. Напрежението около клуба се засилва и заради слабите резултати – пет загуби в последните седем мача – които увеличават натиска върху временния мениджър Игор Тудор. Той в момента съчетава професионалните си ангажименти с личен период на трудност след смъртта на баща си, съобщава DPA.

Все още няма окончателно решение за бъдещето на Игор Тудор, но Де Дзерби е сред обсъжданите варианти за поста, след като напусна Олимпик Марсилия през февруари. Според Press Association е малко вероятно италианският специалист да поеме отбор в средата на сезона и по-скоро би изчакал до лятото.

Фен групите Proud Lilywhites, Women of the Lane и Spurs Reach изразиха притеснения относно възможното му назначение, отчитайки работата му с Мейсън Грийнууд в Марсилия.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед бе обвинен през октомври 2022 г. в редица тежки нарушения, включително опит за изнасилване и насилствено поведение, по сигнали на бившата му приятелка. По-късно наказателното производство беше прекратено, а Грийнууд възобнови кариерата си и се присъедини към Марсилия през 2024 г.

От групата Proud Lilywhites заявиха, че клубът трябва да се съобразява не само със спортните резултати, но и с ценностите си, като подчертаха, че публичните позиции на бъдещ треньор са важни за идентичността на клуба.


