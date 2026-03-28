Фенове на Тотнъм не искат Роберто Де Дзерби за треньор

Три фенски групи на Тотнъм призоваха ръководството на клуба да преосмисли евентуално назначение на Роберто Де Дзерби (на снимката) заради негови публични позиции в миналото, свързани с нападателя на Марсилия Мейсън Грийнууд. Напрежението около клуба се засилва и заради слабите резултати – пет загуби в последните седем мача – които увеличават натиска върху временния мениджър Игор Тудор. Той в момента съчетава професионалните си ангажименти с личен период на трудност след смъртта на баща си, съобщава DPA.

Все още няма окончателно решение за бъдещето на Игор Тудор, но Де Дзерби е сред обсъжданите варианти за поста, след като напусна Олимпик Марсилия през февруари. Според Press Association е малко вероятно италианският специалист да поеме отбор в средата на сезона и по-скоро би изчакал до лятото.

Фен групите Proud Lilywhites, Women of the Lane и Spurs Reach изразиха притеснения относно възможното му назначение, отчитайки работата му с Мейсън Грийнууд в Марсилия.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед бе обвинен през октомври 2022 г. в редица тежки нарушения, включително опит за изнасилване и насилствено поведение, по сигнали на бившата му приятелка. По-късно наказателното производство беше прекратено, а Грийнууд възобнови кариерата си и се присъедини към Марсилия през 2024 г.

От групата Proud Lilywhites заявиха, че клубът трябва да се съобразява не само със спортните резултати, но и с ценностите си, като подчертаха, че публичните позиции на бъдещ треньор са важни за идентичността на клуба.