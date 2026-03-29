Красимир Балъков на 60 г.: Радвам се, че съм в добро здраве

Легендата на българския футбол Красимир Балъков отбеляза своя 60-годишен юбилей с участие в подкаста на Българския футболен съюз (БФС). Бившият капитан и национален селекционер направи равносметка за изминалите години, като сподели и част от бъдещите си планове пред камерите на efbet Национална футболна база. „Всеки път, когато човек празнува рожден ден, неизбежно прави равносметка – поне за близкото минало. 60 години не са нито малко, нито много. Радвам се, че съм в добро здраве и се чувствам добре на тази възраст. Имам и планове за бъдещето“, заяви той.

Балъков коментира и трудностите, с които се е сблъсквал през годините, изтъквайки значението на характера и постоянството: „Както в спорта, така и в живота, винаги има моменти, когато нещата не се развиват така, както ти искаш. Много е важно да бъдеш постоянен и да вярваш в това, към което се стремиш. Амбицията е ключова – независимо дали говорим за футбол, друг спорт или професия. Необходимо е да си дисциплиниран и силно мотивиран. Винаги има и контузии, и моменти на падение. Важно е да се изправиш бързо.“

„Най-важното е да не губиш вяра в себе си и да запазиш увереност в това, което правиш. Никога не трябва да допускаш негативни мисли. Дори по време на Световното първенство в САЩ, нашите „негативни“ мисли бяха по-скоро на шега – казвахме си, че ще си събираме куфарите, но никой реално не вярваше, че ще се провалим. Вярвахме в себе си и го показвахме на терена“, добави той.

Бала подчерта, че не се определя като „успял човек“, въпреки постиженията си: „Животът има различни етапи. Като футболист играх до 38 години – това не е малко, но спортната кариера е кратка. После идват треньорството и други занимания, където започва по-сложната част. Вече не зависи всичко само от теб, а и от хората около теб.“

„Когато има желание, има и път – това е немска поговорка, която винаги ми е харесвала. Важно е човек да намира своята посока. Досега съм успявал, макар да е имало моменти на колебание. Като цяло съм доволен от тези 60 години“, допълни Красимир Балъков.