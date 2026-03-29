Новини
Спорт »
Бг футбол »
Красимир Балъков на 60 г.: Радвам се, че съм в добро здраве

Красимир Балъков на 60 г.: Радвам се, че съм в добро здраве

29 Март, 2026 13:37 870 3

Вярата и дисциплината водят към успеха, казва Бала

Красимир Балъков на 60 г.: Радвам се, че съм в добро здраве - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол Красимир Балъков отбеляза своя 60-годишен юбилей с участие в подкаста на Българския футболен съюз (БФС). Бившият капитан и национален селекционер направи равносметка за изминалите години, като сподели и част от бъдещите си планове пред камерите на efbet Национална футболна база. „Всеки път, когато човек празнува рожден ден, неизбежно прави равносметка – поне за близкото минало. 60 години не са нито малко, нито много. Радвам се, че съм в добро здраве и се чувствам добре на тази възраст. Имам и планове за бъдещето“, заяви той.

Балъков коментира и трудностите, с които се е сблъсквал през годините, изтъквайки значението на характера и постоянството: „Както в спорта, така и в живота, винаги има моменти, когато нещата не се развиват така, както ти искаш. Много е важно да бъдеш постоянен и да вярваш в това, към което се стремиш. Амбицията е ключова – независимо дали говорим за футбол, друг спорт или професия. Необходимо е да си дисциплиниран и силно мотивиран. Винаги има и контузии, и моменти на падение. Важно е да се изправиш бързо.“

„Най-важното е да не губиш вяра в себе си и да запазиш увереност в това, което правиш. Никога не трябва да допускаш негативни мисли. Дори по време на Световното първенство в САЩ, нашите „негативни“ мисли бяха по-скоро на шега – казвахме си, че ще си събираме куфарите, но никой реално не вярваше, че ще се провалим. Вярвахме в себе си и го показвахме на терена“, добави той.

Бала подчерта, че не се определя като „успял човек“, въпреки постиженията си: „Животът има различни етапи. Като футболист играх до 38 години – това не е малко, но спортната кариера е кратка. После идват треньорството и други занимания, където започва по-сложната част. Вече не зависи всичко само от теб, а и от хората около теб.“

„Когато има желание, има и път – това е немска поговорка, която винаги ми е харесвала. Важно е човек да намира своята посока. Досега съм успявал, макар да е имало моменти на колебание. Като цяло съм доволен от тези 60 години“, допълни Красимир Балъков.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    9 0 Отговор
    да е жив и здрав още много години

    14:09 29.03.2026

  • 2 Опорка

    6 0 Отговор
    Жив и здрав да е

    14:43 29.03.2026

  • 3 в кратце

    4 0 Отговор
    Да се радва човекът на живот и здраве!

    15:17 29.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове