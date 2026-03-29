Кенийци спечелиха маратона в Стара Загора 2026

Кенийски състезатели доминираха на Маратон Стара Загора 2026, като при мъжете триумфира Кенеди Роно, а при жените първото място спечели Гладис Кипротич. В 11-ото издание на надпреварата се включиха рекордните близо 1500 участници, които се състезаваха в четири дистанции – класически маратон (42,195 км), полумаратон (21,1 км), 10,55 км и новата дистанция от 5 км. Проведен бе и детски градски крос на 1,2 км., предава БТА.
При мъжете Кенеди Роно финишира първи с време 2:18:09 часа, изпреварвайки мароканеца Мусаб Хадут с четири минути, докато третото място зае друг представител на Кения – Бернард Кюр (2:24:50). Най-добре от българите се представи Шабан Мустафа, който завърши четвърти.
В женската надпревара челната тройка също бе изцяло кенийска. Гладис Кипротич спечели с резултат 2:43:00 часа, следвана на 39 секунди от Тут Мбата, а трета остана миналогодишната победителка Роуз Джепчумба (2:45:25). Най-предно класираната българка бе Антония Георгиева, която завърши четвърта.
В полумаратона (21,1 км) победители станаха Исмаил Сенанджи от Евър Варна при мъжете с време 1:07:11 час и Маринела Нинева от Локомотив Дряново при жените с 1:18:14. Надпреварата бе и държавно първенство, като и двамата защитиха титлите си. При мъжете призовата тройка допълниха Филипо Тревизани и Стефан Йорданов, а при жените – Таня Димитрова и Анастасия Пейчева.
На дистанцията от 10 км първи финишираха Иво Андреев (34:33 минути) и Девора Аврамова (36:50), а на 5 км победители станаха Даниел Йовчев (15:43) и Жаклин Желева (18:06).
Най-младият участник в маратона бе 5-годишната Дея Желязкова, която получи специална награда от организаторите. Освен това бяха раздадени парични премии за най-добрите в класическия маратон, както и за призьорите на по-късите дистанции, включително и за ветераните в различни възрастови групи.
Състезанието в Стара Загора традиционно постави началото на маратона верига в България, която продължава с надпревари в Варна, София и Бургас под мотото „Бягането като начин на живот“.
Организатори на събитието са Община Стара Загора, Министерството на младежта и спорта, Български олимпийски комитет, Българска федерация по лека атлетика, Асоциация „Спорт в свободното време“, СКЛА „Берое“ и СК „Ракета“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
17:48 29.03.2026
2 Печелят
17:49 29.03.2026
3 Хаха
17:51 29.03.2026
4 Последния Софиянец
17:53 29.03.2026
5 хмм
Коментиран от #7
17:55 29.03.2026
6 кой мy дpeмe
вие скачахте кат маймуни за банани преди 35 г
сега нямате право да ревете
17:56 29.03.2026
7 1488
До коментар #5 от "хмм":с банани
17:56 29.03.2026
8 Христо
18:01 29.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 МИЗЕРЕН МРЪСЕН ГРАД
Коментиран от #12, #15
18:13 29.03.2026
12 ДА АКУ ще и сто маратона
До коментар #11 от "МИЗЕРЕН МРЪСЕН ГРАД":да нспраят тва е най мръсното долно място на вселената...от магистралата до града ТРЯА да имаш БТР да караш из остатъците на бай ТОШОВИЯ асфалт....
18:15 29.03.2026
13 Кенийци спечелиха маратона в Стара Загор
като допускат всеки
18:26 29.03.2026
14 Т. П. Анар
18:35 29.03.2026
15 хмммм
До коментар #11 от "МИЗЕРЕН МРЪСЕН ГРАД":Кой град е чист?
19:27 29.03.2026