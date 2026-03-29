Кенийци спечелиха маратона в Стара Загора 2026

Кенийски състезатели доминираха на Маратон Стара Загора 2026, като при мъжете триумфира Кенеди Роно, а при жените първото място спечели Гладис Кипротич. В 11-ото издание на надпреварата се включиха рекордните близо 1500 участници, които се състезаваха в четири дистанции – класически маратон (42,195 км), полумаратон (21,1 км), 10,55 км и новата дистанция от 5 км. Проведен бе и детски градски крос на 1,2 км., предава БТА.

При мъжете Кенеди Роно финишира първи с време 2:18:09 часа, изпреварвайки мароканеца Мусаб Хадут с четири минути, докато третото място зае друг представител на Кения – Бернард Кюр (2:24:50). Най-добре от българите се представи Шабан Мустафа, който завърши четвърти.

В женската надпревара челната тройка също бе изцяло кенийска. Гладис Кипротич спечели с резултат 2:43:00 часа, следвана на 39 секунди от Тут Мбата, а трета остана миналогодишната победителка Роуз Джепчумба (2:45:25). Най-предно класираната българка бе Антония Георгиева, която завърши четвърта.

В полумаратона (21,1 км) победители станаха Исмаил Сенанджи от Евър Варна при мъжете с време 1:07:11 час и Маринела Нинева от Локомотив Дряново при жените с 1:18:14. Надпреварата бе и държавно първенство, като и двамата защитиха титлите си. При мъжете призовата тройка допълниха Филипо Тревизани и Стефан Йорданов, а при жените – Таня Димитрова и Анастасия Пейчева.

На дистанцията от 10 км първи финишираха Иво Андреев (34:33 минути) и Девора Аврамова (36:50), а на 5 км победители станаха Даниел Йовчев (15:43) и Жаклин Желева (18:06).

Най-младият участник в маратона бе 5-годишната Дея Желязкова, която получи специална награда от организаторите. Освен това бяха раздадени парични премии за най-добрите в класическия маратон, както и за призьорите на по-късите дистанции, включително и за ветераните в различни възрастови групи.

Състезанието в Стара Загора традиционно постави началото на маратона верига в България, която продължава с надпревари в Варна, София и Бургас под мотото „Бягането като начин на живот“.

Организатори на събитието са Община Стара Загора, Министерството на младежта и спорта, Български олимпийски комитет, Българска федерация по лека атлетика, Асоциация „Спорт в свободното време“, СКЛА „Берое“ и СК „Ракета“.