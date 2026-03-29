Кенийци спечелиха маратона в Стара Загора 2026

Кенийци спечелиха маратона в Стара Загора 2026

29 Март, 2026 17:46 675 15

  • маратон-
  • стара загора-
  • кенийци-
  • победиха-
  • -
  • исмаил сенанджи-
  • маринела нинева

са държавни шампиони на полумаратон

Кенийци спечелиха маратона в Стара Загора 2026 - 1
Снимка: Община Стара Загора
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Кенийски състезатели доминираха на Маратон Стара Загора 2026, като при мъжете триумфира Кенеди Роно, а при жените първото място спечели Гладис Кипротич. В 11-ото издание на надпреварата се включиха рекордните близо 1500 участници, които се състезаваха в четири дистанции – класически маратон (42,195 км), полумаратон (21,1 км), 10,55 км и новата дистанция от 5 км. Проведен бе и детски градски крос на 1,2 км., предава БТА.

При мъжете Кенеди Роно финишира първи с време 2:18:09 часа, изпреварвайки мароканеца Мусаб Хадут с четири минути, докато третото място зае друг представител на Кения – Бернард Кюр (2:24:50). Най-добре от българите се представи Шабан Мустафа, който завърши четвърти.

В женската надпревара челната тройка също бе изцяло кенийска. Гладис Кипротич спечели с резултат 2:43:00 часа, следвана на 39 секунди от Тут Мбата, а трета остана миналогодишната победителка Роуз Джепчумба (2:45:25). Най-предно класираната българка бе Антония Георгиева, която завърши четвърта.

В полумаратона (21,1 км) победители станаха Исмаил Сенанджи от Евър Варна при мъжете с време 1:07:11 час и Маринела Нинева от Локомотив Дряново при жените с 1:18:14. Надпреварата бе и държавно първенство, като и двамата защитиха титлите си. При мъжете призовата тройка допълниха Филипо Тревизани и Стефан Йорданов, а при жените – Таня Димитрова и Анастасия Пейчева.

На дистанцията от 10 км първи финишираха Иво Андреев (34:33 минути) и Девора Аврамова (36:50), а на 5 км победители станаха Даниел Йовчев (15:43) и Жаклин Желева (18:06).

Най-младият участник в маратона бе 5-годишната Дея Желязкова, която получи специална награда от организаторите. Освен това бяха раздадени парични премии за най-добрите в класическия маратон, както и за призьорите на по-късите дистанции, включително и за ветераните в различни възрастови групи.

Състезанието в Стара Загора традиционно постави началото на маратона верига в България, която продължава с надпревари в Варна, София и Бургас под мотото „Бягането като начин на живот“.

Организатори на събитието са Община Стара Загора, Министерството на младежта и спорта, Български олимпийски комитет, Българска федерация по лека атлетика, Асоциация „Спорт в свободното време“, СКЛА „Берое“ и СК „Ракета“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 0 Отговор
    Кмета на Стара Загора е гербаджия.

    17:48 29.03.2026

  • 2 Печелят

    3 0 Отговор
    щото отзад бяга гладен лъв…

    17:49 29.03.2026

  • 3 Хаха

    4 1 Отговор
    Сега Бойко ще им даде по 50 евро да гласуват.

    17:51 29.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Догодина индийци.

    17:53 29.03.2026

  • 5 хмм

    1 0 Отговор
    Тея кенийци с какво се хранят?

    Коментиран от #7

    17:55 29.03.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    2 3 Отговор
    вие си избрахте демокрацията и ЕС
    вие скачахте кат маймуни за банани преди 35 г
    сега нямате право да ревете

    17:56 29.03.2026

  • 7 1488

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "хмм":

    с банани

    17:56 29.03.2026

  • 8 Христо

    4 1 Отговор
    Навремето беше чудо да видиш негър на живо. Сега цяло племе кенийци тичат из Стара Загора..

    18:01 29.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 МИЗЕРЕН МРЪСЕН ГРАД

    0 1 Отговор
    ТВА ВИДЯХМЕ

    Коментиран от #12, #15

    18:13 29.03.2026

  • 12 ДА АКУ ще и сто маратона

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "МИЗЕРЕН МРЪСЕН ГРАД":

    да нспраят тва е най мръсното долно място на вселената...от магистралата до града ТРЯА да имаш БТР да караш из остатъците на бай ТОШОВИЯ асфалт....

    18:15 29.03.2026

  • 13 Кенийци спечелиха маратона в Стара Загор

    1 0 Отговор
    от много години винаги африканци а не българи печелят
    като допускат всеки

    18:26 29.03.2026

  • 14 Т. П. Анар

    1 0 Отговор
    Няма никаква новина тук. То ако се организира конкурс по най-бързо качване на дърво, тия пак ще са първи.

    18:35 29.03.2026

  • 15 хмммм

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "МИЗЕРЕН МРЪСЕН ГРАД":

    Кой град е чист?

    19:27 29.03.2026

