Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Голям удар за Гьозтепе и Станимир Стоилов: Фуркан Байър с тежка травма на коляното

Голям удар за Гьозтепе и Станимир Стоилов: Фуркан Байър с тежка травма на коляното

4 Април, 2026 08:08 1 104 1

  • гьозтепе-
  • станимир стоилов-
  • фуркан байър-
  • контузия-
  • предна кръстна връзка-
  • турска суперлига-
  • футбол-
  • операция-
  • възстановяване

Медицинският щаб вече работи по план за операция

Голям удар за Гьозтепе и Станимир Стоилов: Фуркан Байър с тежка травма на коляното - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Лоши вести разтърсиха лагера на Гьозтепе, след като защитникът Фуркан Байър получи сериозна контузия по време на последната тренировка на отбора. Турският клуб официално потвърди, че футболистът е скъсал предната кръстна връзка на дясното си коляно – диагноза, която със сигурност ще го извади от игра за дълъг период.

Тази неприятна ситуация поставя българския треньор Станимир Стоилов пред ново предизвикателство в подреждането на защитната линия. Макар Байър да не беше сред титулярите през този сезон и да е записал участие само в девет срещи от турската Суперлига, отсъствието му допълнително ограничава опциите на наставника.

Медицинският щаб на Гьозтепе, ръководен от проф. д-р Емин Бал, вече работи по план за операция и последваща рехабилитация на пострадалия играч. От клуба изразиха своята подкрепа към Байър с пожелания за бързо и успешно възстановяване, като не скриха надеждата си той да се завърне на терена възможно най-скоро.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а бе..

    1 0 Отговор
    Мъри,вадете три млна евратьци и майкон е ваш,он уцеля без контузий у нашта касапница а и чорбата ще помогне на сините и без него да станат шампиони

    08:42 04.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове