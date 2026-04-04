Голям удар за Гьозтепе и Станимир Стоилов: Фуркан Байър с тежка травма на коляното

Лоши вести разтърсиха лагера на Гьозтепе, след като защитникът Фуркан Байър получи сериозна контузия по време на последната тренировка на отбора. Турският клуб официално потвърди, че футболистът е скъсал предната кръстна връзка на дясното си коляно – диагноза, която със сигурност ще го извади от игра за дълъг период.

Тази неприятна ситуация поставя българския треньор Станимир Стоилов пред ново предизвикателство в подреждането на защитната линия. Макар Байър да не беше сред титулярите през този сезон и да е записал участие само в девет срещи от турската Суперлига, отсъствието му допълнително ограничава опциите на наставника.

Медицинският щаб на Гьозтепе, ръководен от проф. д-р Емин Бал, вече работи по план за операция и последваща рехабилитация на пострадалия играч. От клуба изразиха своята подкрепа към Байър с пожелания за бързо и успешно възстановяване, като не скриха надеждата си той да се завърне на терена възможно най-скоро.