Гьозтепе на Станимир Стоилов прекъсна негативната серия

4 Април, 2026 16:47 1 350 0

Българският национал Филип Кръстев се появи на терена след почивката

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След дълга суша без победа, Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, най-сетне се завърна на победния път. Тимът от Измир надделя с 2:0 като гост над Генчлербирлиги в среща от 28-ия кръг на турската Суперлига, с което сложи край на поредицата от шест мача без успех.

Двата гола за „жълто-червените“ дойдоха след изпълнение на дузпи. Първо, в 39-ата минута, Новатус Мироши хладнокръвно реализира от бялата точка, а през второто полувреме, в 68-ата минута, Малком Бокеле удвои аванса на гостите, също след наказателен удар.

Българският национал Филип Кръстев се появи на терена след почивката и допринесе за стабилната игра на Гьозтепе в средата на терена.

С този ценен успех, възпитаниците на Стоилов се изкачиха на пета позиция във временното класиране с актив от 46 точки, изпреварвайки Башакшехир с три пункта в ожесточената надпревара за място в европейските клубни турнири. Генчлербирлиги, от своя страна, остава на 14-о място с 25 точки, само на две над опасната зона на изпадащите.



