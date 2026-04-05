Бешикташ готов да плати милиони за звездата на Левски Майкон

Според последните информации от южната ни съседка Турция, един от най-големите клубове в Истанбул – Бешикташ, е решен на всичко, за да привлече в редиците си бразилския защитник на Левски Майкон. Изданието Duydukmu, цитирано от „Мач Телеграф“, разкрива, че „черно-белите“ са насочили поглед към 25-годишния ляв бек, който впечатлява с изявите си на „Герена“.

Турският колос е готов да извади сериозна сума – около 5 милиона евро, за да си осигури подписа на Майкон, чийто договор със „сините“ е валиден до 2027 година. Любопитното е, че Бешикташ не се притеснява от високата цена, тъй като търси точно такъв тип офанзивен защитник, способен да бележи голове и да подсили фланга на отбора.

Ръководството на турския гранд вече работи активно по селекцията за следващия сезон и е готово да „прескочи всички бариери“, за да доведе бразилската звезда в Истанбул.