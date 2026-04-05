Бешикташ готов да плати милиони за звездата на Левски Майкон

5 Април, 2026 14:22 1 279 4

Ръководството на турския гранд вече работи активно по селекцията за следващия сезон

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Според последните информации от южната ни съседка Турция, един от най-големите клубове в Истанбул – Бешикташ, е решен на всичко, за да привлече в редиците си бразилския защитник на Левски Майкон. Изданието Duydukmu, цитирано от „Мач Телеграф“, разкрива, че „черно-белите“ са насочили поглед към 25-годишния ляв бек, който впечатлява с изявите си на „Герена“.

Турският колос е готов да извади сериозна сума – около 5 милиона евро, за да си осигури подписа на Майкон, чийто договор със „сините“ е валиден до 2027 година. Любопитното е, че Бешикташ не се притеснява от високата цена, тъй като търси точно такъв тип офанзивен защитник, способен да бележи голове и да подсили фланга на отбора.

Ръководството на турския гранд вече работи активно по селекцията за следващия сезон и е готово да „прескочи всички бариери“, за да доведе бразилската звезда в Истанбул.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    4 1 Отговор
    Докато не стане, всичко е в света на фантастиката.Те и за М.Петков много отбори се караха, Сираков нямаше да го продава за по-малко от 3- милиона.И къде в сега и за колко?

    14:36 05.04.2026

  • 2 Друга орбита

    3 4 Отговор
    А БЕШИКТАШ ЗНАЯТ ЛИ ЗА ТОВА

    15:24 05.04.2026

  • 3 Хаха

    2 3 Отговор
    Първи април беше преди няколко дни, тогава трябваше да пуснете статията

    16:30 05.04.2026

  • 4 Казанлъшкия

    2 1 Отговор
    Готов? Готов съм да си взема Ферари,но още не съм си взел

    16:35 05.04.2026

