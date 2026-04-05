Торино измъкна победа срещу Пиза, Росен Божинов отново остана резерва

В поредния кръг на италианската Серия "А" футболният тим на Пиза инкасира ново разочарование пред собствена публика, след като отстъпи с 0:1 на гостуващия Торино. Българският национал Росен Божинов за пореден път изгледа целия двубой от резервната скамейка, без да получи шанс за изява на терена.

Срещата се развиваше равностойно до самия край, когато Че Адамс се възползва от отличен извеждащ пас в наказателното поле и с хладнокръвен удар преодоля вратаря на домакините в 81-ата минута. Това попадение се оказа решаващо и донесе трите точки на "биковете" от Торино.

След този кръг Пиза продължава да заема последното място в класирането със скромните 18 точки, докато Торино се изкачи на 12-а позиция с актив от 36 пункта.