Новини
Спорт »
Световен футбол »
Торино измъкна победа срещу Пиза, Росен Божинов отново остана резерва

5 Април, 2026 21:03 835 0

  • серия а-
  • пиза -
  • торино-
  • национал-
  • росен божинов

За българина и съотборниците му ситуацията става все по-тежка, а надеждите за спасение изглеждат все по-илюзорни

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

В поредния кръг на италианската Серия "А" футболният тим на Пиза инкасира ново разочарование пред собствена публика, след като отстъпи с 0:1 на гостуващия Торино. Българският национал Росен Божинов за пореден път изгледа целия двубой от резервната скамейка, без да получи шанс за изява на терена.

Срещата се развиваше равностойно до самия край, когато Че Адамс се възползва от отличен извеждащ пас в наказателното поле и с хладнокръвен удар преодоля вратаря на домакините в 81-ата минута. Това попадение се оказа решаващо и донесе трите точки на "биковете" от Торино.

След този кръг Пиза продължава да заема последното място в класирането със скромните 18 точки, докато Торино се изкачи на 12-а позиция с актив от 36 пункта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове