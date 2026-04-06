Новини
Спорт »
Други спортове »
Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

6 Април, 2026 15:15 1 488 8

  • весела лечева-
  • бок-
  • спорт-
  • станка златева-
  • белчо горанов-
  • пламен кръстев

На тази светла дата си припомняме, че имаме олимпийска история, от която може само да се гордеем

Снимка:
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева, генералният секретар на БФ-борба и бивш на БОК Белчо Горанов, както и индивидуалния член на БОК – Пламен Кръстев продължават да съдят олимпийската ни централа. Това съобщи Весела Лечева, която на 19 март 2025 г. беше избрана за председател на Българския олимпийски комитет.

Лечева бе гост на Националната спортна академия „Васил Левски“, която организира научна конференция по повод „130 години от първите съвременни Олимпийски игри и участието на България в тях“.

„На тази светла дата си припомняме, че имаме олимпийска история, от която може само да се гордеем. Редица българи са оставили светла диря в нея и е наша отговорност да я опазим. На този фон продължава кризата в БОК и отново ще призова за нейното решаване“, съобщи Лечева.

„Вярвам, че Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев ще проявят разум и отговорност. Нека вземат поука от всички тези българи, които са участвали в създаването на БОК и в утвърждаването му през годините“, добави Лечева и уточни, че жалбите на тримата срещу Общото събрание все още не са оттеглени.

„БОК няма бюджет нито от МОК, нито от Министерството на младежта и спорта. Това ще попречи на организацията на всички важни събития, а през октомври има младежки олимпийски игри в Дакар“, каза още тя.

На въпрос дали Лечева е поискала в колегиален разговор тримата жалбоподатели да го направят, избраната за председател уточни: „Аз на няколко пъти отправях призив и апел за начина, по който може да се реши тази криза. Говорено е и с всеки един поотделно, но аргументът, който изтъкват е, че решението не зависи от тях. Надявам се, че това са пълнолетни хора, които могат да взимат сами и отговорно своите решения. Надявам се, че те ще вземат правилното решение и за БОК“.

До момента четири съдебни състава на СГС са потвърдили законността на Общото събрание, проведено на 19 март 2025 г., като бяха оттеглени и част от исковите молби, съобщават от екипа на Лечева.

Преди седмица Лечева отправи и предложение към Стефка Костадинова за решаване на институционалната криза. Напомняме, че Костадинова, която е кандидат-депутат внесе своята оставка, но тя все още не е отписана от Търговския регистър поради пропуски в документацията.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Омаскариха

    20 0 Отговор
    и спорта.

    15:20 06.04.2026

  • 2 Перачница за пари

    17 1 Отговор
    Пеевски и майка му са тръгнали от спортния тотализатор.

    15:23 06.04.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 16 Отговор
    ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА ДА ОБЯСНИ КАКВО ОБЩИ ИМА С МУЛТАКА ГЕОРГИ БЯНОВ КРУМОВ :)

    Коментиран от #4

    15:27 06.04.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ГЕОРГИ БОЯНОВ КРУМОВ

    15:28 06.04.2026

  • 5 Истинския проблем е

    16 1 Отговор
    Шопара.Тои мъти водата и в БОК

    15:32 06.04.2026

  • 6 Тома

    19 1 Отговор
    Тези съдят БОК защото за делата пари не дават а ги дава мамута понеже там има много пари за крадене.

    15:46 06.04.2026

  • 7 Тази

    11 2 Отговор
    Станка удари дъното...

    16:40 06.04.2026

  • 8 СРАМ

    3 0 Отговор
    и ПОЗОР за трите хиени.....!!!!! Българите и провидението гледат.....

    19:47 06.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове