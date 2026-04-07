Ботев Враца отправя спешен призив към всички фенове и хора с големи сърца!

Ботев Враца отправя спешен призив към всички фенове и хора с големи сърца!

7 Април, 2026 16:59 1 077 1

Търси се кръв за пострадала в катастрофа жена

Ботев Враца отправя спешен призив към всички фенове и хора с големи сърца! - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ПФК „Ботев“ Враца отправи спешен призив към всички фенове и хора с големи сърца!

Ето какво гласи обращението на клуба:

"Днес имаме нужда да се обединим и да помогнем на един от нашите. Кирил – човек, който беше кинезитерапевт на клуба и помогна на десетки футболисти и хора от Враца да се възстановят и да продължат напред – днес има нужда от нас.

Неговата съпруга Габриела се бори за живота си след тежък инцидент.

СПЕШНО! ЖИВОТЪТ НА ЕДНА МАЙКА ВИСИ НА КОСЪМ

Търси се САМО кръвна група АВ ОТРИЦАТЕЛНА!

Не може да бъде заменена с друга.

Всеки дарител е шанс за ЖИВОТ.

Град Враца

МБАЛ „Христо Ботев“

Отделение: Реанимация

Пациент: Габриела Мирославова Цветкова

ВАЖНО: Кръв може да бъде дарена от ВСЕКИ град в България!

Посочете, че дарявате за МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца, за пациента Габриела Мирославова Цветкова.

След даряване, моля изпратете бележка на съпруга ѝ:

0895227609

Две деца чакат своята майка да се прибере у дома…

Нека покажем, че сме едно семейство – не само на стадиона, но и в най-трудните моменти.

Всяка капка кръв е живот.

Всяка минута е решаваща.

Молим ви – ако можете, станете нечий спасител днес.

Споделете. Помогнете."


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    С 2 деца да караш с 200 с матора и да се забиеш в мантинелата срамота...

    17:23 07.04.2026

