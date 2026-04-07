Аарън Рамзи слага край на бляскавата си футболна кариера след две десетилетия на терена

7 Април, 2026 19:54 822 0

Уелсецът има над 250 мача във Висшата лига с екипа на Арсенал

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Известният уелски полузащитник Аарън Рамзи официално обяви, че се оттегля от професионалния футбол, слагайки точка на впечатляваща 20-годишна спортна одисея. Новината бе потвърдена от Sky Sports и предизвика вълна от реакции сред фенове и експерти.

Рамзи оставя след себе си богато наследство – над 250 мача във Висшата лига с екипа на Арсенал, където се превърна в любимец на феновете със своята борбеност и решителност. За националния отбор на Уелс той изигра 86 срещи и реализира 21 гола, превръщайки се в един от най-ярките символи на уелския футбол през последните години

След като през октомври миналата година прекрати по взаимно съгласие договора си с мексиканския УНАМ, Рамзи остана без клуб. Преди това той се завърна за кратко в родния Кардиф, а също така изпълняваше ролята на временен мениджър. Въпреки предизвикателствата, Рамзи запази високия си професионализъм до последния ден на своята кариера.

В специално обръщение в Instagram, Аарън Рамзи сподели своите чувства и благодарности: „Това беше изключително трудно решение. След дълго обмисляне реших, че е време да се оттегля от футбола. Да нося фланелката на Уелс беше огромна чест и привилегия. Благодаря на всички треньори, съотборници и служители, които ме подкрепяха през годините. За мен беше истинско удоволствие да ви представлявам. Благодаря и на всички клубове, в които имах щастието да играя, както и на моето семейство – без тяхната подкрепа нищо от това нямаше да бъде възможно.“


