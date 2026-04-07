Аарън Рамзи слага край на бляскавата си футболна кариера след две десетилетия на терена

Известният уелски полузащитник Аарън Рамзи официално обяви, че се оттегля от професионалния футбол, слагайки точка на впечатляваща 20-годишна спортна одисея. Новината бе потвърдена от Sky Sports и предизвика вълна от реакции сред фенове и експерти.

Рамзи оставя след себе си богато наследство – над 250 мача във Висшата лига с екипа на Арсенал, където се превърна в любимец на феновете със своята борбеност и решителност. За националния отбор на Уелс той изигра 86 срещи и реализира 21 гола, превръщайки се в един от най-ярките символи на уелския футбол през последните години

След като през октомври миналата година прекрати по взаимно съгласие договора си с мексиканския УНАМ, Рамзи остана без клуб. Преди това той се завърна за кратко в родния Кардиф, а също така изпълняваше ролята на временен мениджър. Въпреки предизвикателствата, Рамзи запази високия си професионализъм до последния ден на своята кариера.

В специално обръщение в Instagram, Аарън Рамзи сподели своите чувства и благодарности: „Това беше изключително трудно решение. След дълго обмисляне реших, че е време да се оттегля от футбола. Да нося фланелката на Уелс беше огромна чест и привилегия. Благодаря на всички треньори, съотборници и служители, които ме подкрепяха през годините. За мен беше истинско удоволствие да ви представлявам. Благодаря и на всички клубове, в които имах щастието да играя, както и на моето семейство – без тяхната подкрепа нищо от това нямаше да бъде възможно.“