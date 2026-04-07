Карло Анчелоти ще води Бразилия до 2030г.

7 Април, 2026 23:09 784 1

  • карло анчелоти-
  • бразилия-
  • национален отбор-
  • договор-
  • футбол-
  • треньор-
  • бразилска футболна конфедерация-
  • 2030-
  • най-високоплатен-
  • селекционер

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Карло Анчелоти ще остане начело на националния отбор на Бразилия до 2030 година, съобщава ESPN Brazil.

Легендарният италиански треньор, който пое „селесао“ през май 2025 г., официално удължи контракта си, превръщайки се в най-скъпоплатения селекционер на национален тим в света. Съгласно новото споразумение, 66-годишният Анчелоти ще получава впечатляващите 10 милиона евро на година. Това не само затвърждава статута му на един от най-уважаваните специалисти в световния футбол, но и подчертава амбициите на Бразилската футболна конфедерация да върне отбора на върха на световната сцена.

Досега под ръководството на Анчелоти бразилците изиграха 10 срещи, в които записаха пет победи, две равенства и три поражения. Въпреки смесените резултати, ръководството на федерацията демонстрира пълно доверие в опитния наставник, като му гласува дългосрочен кредит на доверие.

Преди удължаването на договора, контрактът на Анчелоти изтичаше след предстоящото Световно първенство.


  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Доста кинти ще се изкарат покрай залаганията за загуба н Бразилия с треньор като Анчелоти и мениджър като синчето му.

    23:26 07.04.2026

