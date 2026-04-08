Ювентус задържа Лучано Спалети с нов дългосрочен договор и впечатляващо възнаграждение

Лучано Спалети ще продължи да води Ювентус и през следващите години. Ръководството на „бианконерите“ е постигнало окончателно съгласие с опитния специалист за удължаване на неговия контракт, информира авторитетното издание La Gazzetta dello Sport.

Очаква се официалното потвърждение за новия договор да бъде направено още тази седмица, като най-вероятно това ще се случи непосредствено преди важния сблъсък с Аталанта в събота. По този начин клубът ще демонстрира стабилност и доверие към треньора, който изведе тима до впечатляващи резултати през последните сезони.

Според източници, новото споразумение ще задържи Спалети начело на Ювентус до 2028 година. Италианският наставник ще получава годишно възнаграждение в размер между 5 и 6 милиона евро, като към тази сума ще бъдат добавени и щедри бонуси, обвързани с представянето на отбора.