Анди Робъртсън се сбогува с Ливърпул в края на сезона

Ливърпул се готви да изпрати още една от своите емблематични фигури – шотландският капитан Анди Робъртсън ще напусне клуба след края на настоящия сезон, съобщиха официално от "червените".

След почти десетилетие, изпълнено с триумфи, отдаденост и незабравими моменти, 30-годишният защитник ще затвори славната си страница на "Анфийлд".

Робъртсън, който пристигна от Хъл Сити през 2017 година, се превърна в неразделна част от златното поколение на Ливърпул. С впечатляващите си 373 мача с екипа на мърсисайдци, той остави ярка следа в историята на клуба. През годините шотландецът бе ключов двигател за спечелването на Висшата лига, Шампионската лига, Купата на Футболната асоциация, две Купи на лигата, Световното клубно първенство на ФИФА, Суперкупата на УЕФА и Къмюнити Шийлд.

Безспорно, Робъртсън ще остане в сърцата на феновете като един от най-отдадените и харизматични играчи, които някога са носили червената фланелка. Неговата борбеност, лидерски качества и страст към играта вдъхновяваха съотборници и привърженици през всеки един сезон.

Въпреки предстоящата раздяла, Анди остава напълно концентриран върху мисията си да помогне на Ливърпул да завърши сезона по възможно най-добрия начин. От клуба подчертават, че той ще даде всичко от себе си до последния съдийски сигнал, за да остави още един незабравим спомен на "Анфийлд".