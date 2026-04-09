Анди Робъртсън се сбогува с Ливърпул в края на сезона

Анди Робъртсън се сбогува с Ливърпул в края на сезона

9 Април, 2026 23:09 778 2

Защитникът има 373 мача с екипа на мърсисайдци

Анди Робъртсън се сбогува с Ливърпул в края на сезона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул се готви да изпрати още една от своите емблематични фигури – шотландският капитан Анди Робъртсън ще напусне клуба след края на настоящия сезон, съобщиха официално от "червените".

След почти десетилетие, изпълнено с триумфи, отдаденост и незабравими моменти, 30-годишният защитник ще затвори славната си страница на "Анфийлд".

Робъртсън, който пристигна от Хъл Сити през 2017 година, се превърна в неразделна част от златното поколение на Ливърпул. С впечатляващите си 373 мача с екипа на мърсисайдци, той остави ярка следа в историята на клуба. През годините шотландецът бе ключов двигател за спечелването на Висшата лига, Шампионската лига, Купата на Футболната асоциация, две Купи на лигата, Световното клубно първенство на ФИФА, Суперкупата на УЕФА и Къмюнити Шийлд.

Безспорно, Робъртсън ще остане в сърцата на феновете като един от най-отдадените и харизматични играчи, които някога са носили червената фланелка. Неговата борбеност, лидерски качества и страст към играта вдъхновяваха съотборници и привърженици през всеки един сезон.

Въпреки предстоящата раздяла, Анди остава напълно концентриран върху мисията си да помогне на Ливърпул да завърши сезона по възможно най-добрия начин. От клуба подчертават, че той ще даде всичко от себе си до последния съдийски сигнал, за да остави още един незабравим спомен на "Анфийлд".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Както казват скаузърите :"Youll Never Walk Alone"

    23:12 09.04.2026

  • 2 Артилерист

    2 0 Отговор
    Слот гони умните футболисти и дава път на тичащи ритачи-имитатори. Вчера гледах как Луис Диас искача предвидливо зад защитата на Реал и без двоумене бележи гол за Байерн. После гледах този Екитике да се мотае безплодно в атаката на Ливърпул. Не знам как да етикирам Слот, който даде 75 милиона за Екитике, който е бил преотстъпен, тоест оценен за безполезен от титулярния си клуб, а продаде Диас за под 70милиона. Затова играта на Ливърпул сега не струва харченето на време да се гледа...

    00:46 10.04.2026

