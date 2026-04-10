Неочакван кандидат за треньорския пост в Реал Мадрид

Дидие Дешан е в списъка на Реал Мадрид за треньорския пост от следващия сезон, твърди RMC Sport. В момента 57-годишният специалист е начело на Франция, но обяви официално, че ще напусне националния отбор след Мондиал 2026 това лято.

Дешан е високо ценен по няколко причини. Първата - той е силен лидер и го е доказал във всички отбори, които е тренирал. Втората - има опит с големи победи. И третата - има страхотни отношения с ключови играчи като Килиан Мбапе и Орелиен Чуамени.

За Алваро Арбелоа ще бъде изключително трудно да запази поста си в Реал Мадрид без значителен успех. В тази ситуация Реал Мадрид е започнал да търси треньори, способни да изведат отбора до титли и купи през следващия сезон.