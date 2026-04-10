Новини
Спорт »
Световен футбол »
Неочакван кандидат за треньорския пост в Реал Мадрид

10 Април, 2026 19:29 962 1

  • реал мадрид-
  • дилие дешан-
  • футбол-
  • треньор

В момента 57-годишният специалист е начело на Франция, но обяви официално, че ще напусне националния отбор след Мондиал 2026 това лято

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Дидие Дешан е в списъка на Реал Мадрид за треньорския пост от следващия сезон, твърди RMC Sport. В момента 57-годишният специалист е начело на Франция, но обяви официално, че ще напусне националния отбор след Мондиал 2026 това лято.

Дешан е високо ценен по няколко причини. Първата - той е силен лидер и го е доказал във всички отбори, които е тренирал. Втората - има опит с големи победи. И третата - има страхотни отношения с ключови играчи като Килиан Мбапе и Орелиен Чуамени.

За Алваро Арбелоа ще бъде изключително трудно да запази поста си в Реал Мадрид без значителен успех. В тази ситуация Реал Мадрид е започнал да търси треньори, способни да изведат отбора до титли и купи през следващия сезон.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 коментар

    0 1 Отговор
    недейте така оставете още един сезон тоя брадатия некадърник да се изявява като треньор да запишат един хубав анти-рекорд мадричани заслужават си го с това купуване на съдии…!

    21:39 10.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове