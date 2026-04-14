УЕФА отхвърли жалбата на Барселона за спорната дузпа срещу Атлетико Мадрид

Европейската футболна асоциация УЕФА излезе с категорично становище по повод оплакването на Барселона след драматичния четвъртфинален сблъсък с Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Каталунският гранд настояваше за дузпа, която според тях е била пропусната от съдийския екип, но европейската централа бе безкомпромисна – жалбата е обявена за недопустима.

В центъра на бурните дискусии попадна ситуация от 54-ата минута на двубоя, когато Марк Пубил, защитник на Атлетико, според домакините е играл с ръка в наказателното поле. Въпреки протестите на „блаугранас“, румънският рефер Ищван Ковач не отсъди наказателен удар, а ВАР не се намеси, оставяйки решението непроменено.

След края на срещата, завършила с поражение 0:2 за Барселона на „Камп Ноу“, ръководството на испанския клуб изпрати официална жалба до УЕФА, настоявайки за преразглеждане на спорния момент. Въпреки това, на 13 април 2026 г., Дисциплинарната комисия на УЕФА излезе с лаконично съобщение, в което се казва, че жалбата на Барселона не подлежи на разглеждане.

„След първия четвъртфинален мач от Шампионската лига между Барселона и Атлетико Мадрид, Барселона подаде жалба срещу съдийско решение. Контролният орган на УЕФА по етика и дисциплинарни мерки реши, че жалбата е недопустима“, гласи официалната позиция на европейската футболна централа.