УЕФА отхвърли жалбата на Барселона за спорната дузпа срещу Атлетико Мадрид

14 Април, 2026 18:55 337 1

Ръководството на испанския клуб изпрати официално оплакване, настоявайки за преразглеждане на спорния момент

УЕФА отхвърли жалбата на Барселона за спорната дузпа срещу Атлетико Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Европейската футболна асоциация УЕФА излезе с категорично становище по повод оплакването на Барселона след драматичния четвъртфинален сблъсък с Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Каталунският гранд настояваше за дузпа, която според тях е била пропусната от съдийския екип, но европейската централа бе безкомпромисна – жалбата е обявена за недопустима.

В центъра на бурните дискусии попадна ситуация от 54-ата минута на двубоя, когато Марк Пубил, защитник на Атлетико, според домакините е играл с ръка в наказателното поле. Въпреки протестите на „блаугранас“, румънският рефер Ищван Ковач не отсъди наказателен удар, а ВАР не се намеси, оставяйки решението непроменено.

След края на срещата, завършила с поражение 0:2 за Барселона на „Камп Ноу“, ръководството на испанския клуб изпрати официална жалба до УЕФА, настоявайки за преразглеждане на спорния момент. Въпреки това, на 13 април 2026 г., Дисциплинарната комисия на УЕФА излезе с лаконично съобщение, в което се казва, че жалбата на Барселона не подлежи на разглеждане.

„След първия четвъртфинален мач от Шампионската лига между Барселона и Атлетико Мадрид, Барселона подаде жалба срещу съдийско решение. Контролният орган на УЕФА по етика и дисциплинарни мерки реши, че жалбата е недопустима“, гласи официалната позиция на европейската футболна централа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    1 0 Отговор
    Егати и обяснението...битият си е бит........

    19:13 14.04.2026

