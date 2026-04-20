Иван Димов с рекордно злато в изхвърлянето на Европейското по щанги

Българският щангист Иван Димов написа нова златна страница в историята на родната тежка атлетика, след като триумфира с европейската титла в дисциплината изхвърляне до 65 килограма. Младият талант от Сопот не само се окичи с най-ценното отличие, но и изравни европейския рекорд, демонстрирайки изключителна сила и хладнокръвие на подиума.
Състезанието започна обещаващо за 23-годишния българин, който безапелационно вдигна 137 килограма при първия си опит. Във втората си заявка Димов показа още по-голяма увереност и с лекота преодоля щангата от 141 килограма, оставяйки конкурентите си далеч зад себе си. Кулминацията настъпи при третия му опит, когато Иван се изправи пред тежест от 145 килограма – стойност, която се равнява на европейския рекорд в тази категория. Със завидна техника и непоколебим дух, Димов изхвърли щангата над главата си, а залата избухна в аплодисменти.
Този впечатляващ успех не само му донесе златния медал, но и го нареди сред най-добрите щангисти на Стария континент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
