Новини
Спорт »
Други спортове »
Иван Димов с рекордно злато в изхвърлянето на Европейското по щанги

20 Април, 2026 15:19 1 256 4

Младият талант от Сопот изравни европейския рекорд

Иван Димов с рекордно злато в изхвърлянето на Европейското по щанги - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Българският щангист Иван Димов написа нова златна страница в историята на родната тежка атлетика, след като триумфира с европейската титла в дисциплината изхвърляне до 65 килограма. Младият талант от Сопот не само се окичи с най-ценното отличие, но и изравни европейския рекорд, демонстрирайки изключителна сила и хладнокръвие на подиума.

Състезанието започна обещаващо за 23-годишния българин, който безапелационно вдигна 137 килограма при първия си опит. Във втората си заявка Димов показа още по-голяма увереност и с лекота преодоля щангата от 141 килограма, оставяйки конкурентите си далеч зад себе си. Кулминацията настъпи при третия му опит, когато Иван се изправи пред тежест от 145 килограма – стойност, която се равнява на европейския рекорд в тази категория. Със завидна техника и непоколебим дух, Димов изхвърли щангата над главата си, а залата избухна в аплодисменти.

Този впечатляващ успех не само му донесе златния медал, но и го нареди сред най-добрите щангисти на Стария континент.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    2 4 Отговор
    аз съм платинен по изхвърлянето

    15:25 20.04.2026

  • 2 Гришо

    3 3 Отговор
    Като видя мъж с обеци познай какво ми става. А не съм войнствена натура.

    Коментиран от #3

    15:36 20.04.2026

  • 3 ТВА МОМЧЕ Е ИЗПЛУВАЛО ОТ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гришо":

    ТИНЯТА, А ТИ СА ГЪРЧИШ ОЩЕ ТАМ

    16:59 20.04.2026

  • 4 Морис

    0 0 Отговор
    Честито Иване!

    22:08 20.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове