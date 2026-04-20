Челси се разделя с Гарначо

20 Април, 2026 18:03 1 026 0

Очаква се клубът да започне преговори с потенциални купувачи още през следващите седмици

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Според информация на talkSPORT, ръководството на Челси е взело решение да се раздели с аржентинското крило Алехандро Гарначо, който така и не успя да оправдае високата си цена.

Младият талант, който пристигна на "Стамфорд Бридж" от Манчестър Юнайтед през август 2025 година срещу внушителните 40 милиона паунда, не успя да се наложи като ключова фигура в състава на Челси. Въпреки големите очаквания и надежди, вложени в него, 21-годишният футболист не успя да впечатли с изявите си на терена.

През настоящия сезон Гарначо записа участие в 39 двубоя във всички турнири, като реализира 8 попадения и подаде за още 4 гола. В рамките на английската Висша лига обаче, приносът му бе далеч по-скромен – само 1 гол и 4 асистенции в 22 срещи. Тези резултати явно не удовлетворяват амбициозното ръководство на Челси, което вече търси нови варианти за попълване на атаката.

Очаква се клубът да започне преговори с потенциални купувачи още през следващите седмици, като интерес към Гарначо не липсва от няколко европейски отбора.


