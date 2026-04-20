ЦСКА стартира благотворителна инициатива за Любослав Пенев

20 Април, 2026 20:34 1 111 5

Кампанията е под надслов „Заедно за Любо!“

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА официално даде старт на специална кампания в подкрепа на един от най-емблематичните си футболисти – Любослав Пенев. Инициативата, обявена днес, цели да обедини „червената“ общност около своята жива легенда и да покаже уважение към приноса му за българския футбол.

Любослав Пенев, чието име е синоним на страст, борбеност и безрезервна отдаденост към ЦСКА, получава заслужено признание от клуба и привържениците.

Ето какво гласи информацията от клуба:

"Армейци,

Големият Любослав Пенев продължава тежката битка с коварна болест. Води я така, както играеше на терена – с мъжество, дух и несломим характер. Сигурни сме, че колкото и да продължи лечението, Любо няма да се откаже – щом всички сме до него!

Червената общност за пореден път доказа, че няма невъзможни неща с подкрепата си към легендарния нападател. Вече хиляди армейски сърца се включиха в кампанията за набирането на средства за лечението на Любо Пенев, за което можем да кажем само едно: Поклон, армейци!

Но битката не спира и сме убедени, че – заедно с него, ще я доведем до успешен край. Затова стартираме и нова инициатива, с която да помогнем на великия ни голмайстор. Влезте в приложението MyCSKA и се абонирайте за кампанията „Заедно за Любо!“. От този момент нататък, при всяка ваша покупка през приложението (от партньорската мрежа на ultrafan), отбелязана със специалния символ на кампанията, ще се отчисляват средства за подпомагане на лечението.

Пазаруване с добра кауза – още една възможност да докажем, че сме едно голямо семейство. Нашата сила е единството и заедно ще успеем да върнем Любо към нормалния живот.

Заедно за Любо!"


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ццц

    5 0 Отговор
    Дано да оздравее човекът. Но помня, че вдигахме специалва наздравица ако чичо му не го пусне титуляр. 😅

    20:39 20.04.2026

  • 2 за Супата

    7 3 Отговор
    мога да даря една студане супа - да не духа, де

    21:10 20.04.2026

  • 3 Инженер

    3 5 Отговор
    Не може да се подиграваш на цяла нация и да чакаш прошка . Чичо ти беше карикатура , един необразован шоп от Мировяне . Стоичков редеше отбора през 94 , и го закара в Пловдивския канал на дъното . Беше си дебил и дебил си остана . Ицо Лютеницата , презира го целият народ. На Боби , Баджо му вкара голове от Централните хали . Пълен Некадърник . И аз съм се наредил на опашката за красивата вдовица Мария ...

    Коментиран от #4, #5

    21:41 20.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чокундур

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Инженер":

    Трагедия си . От най-базовите сини фенове , изтрещяло от злобичка към успешните хора

    22:35 20.04.2026

